Tabbeoperasjon kan ha avslørt identiteten til amerikanske og britiske spesialsoldater

Operasjonen den 28. juni var mer enn mislykket. Den ble en katastrofe som det ennå er for tidlig å vite konsekvensene av.

De syriske opprørerne som Norge snart skal være med på å trene opp, skulle ta en IS-holdt by på grensen til Irak.

I luften hadde de støtte fra den amerikanskledede koalisjonen mot IS, ved sin side en annen syrisk opprørsgruppe og på bakken inne i byen hadde de lokale anti-IS-celler som matet dem med informasjon. På andre siden av grensen – i Irak – hadde de lokale stammegrupper.

Etterlot seg bilder og videoopptak

Men ett døgn, 13 luftangrep og en bilbombe (rettet mot IS) senere måtte de vestligstøttede soldatene trekke seg tilbake. Flere ble drept, og opprørsgruppen, kjent som The New Syrian Army, måtte rømme hals over hode.

Men det var ikke det som var katastrofen. Opprørerne etterlot seg store mengder utstyr som IS beslagla. Våpen, ammunisjon, kjøretøy samt bærbare pc-er og nettbrett. Sistnevnte var fylt med bilder og video fra koalisjonens trening.

Identiteten til spesialsoldatene er topphemmelig og IS skjønte hvilken gullgruve de hadde kommet over. De brukte videoene på den måten de kan best: De kryssklippet bildene med sine egne og la det ut som propagandafilmer på internett. Godt synlig på bildene er både soldatene og de amerikanske og britiske instruktørene deres.

Fakta: Dette er The New Syrian Army (NSyA) Gruppen ble til i november 2015 og består av avhoppere fra Assads hær. De har blitt trent av amerikanske og britiske spesialsoldater gjennom et Train and Equip program i regi av Pentagon. Det er uklart nøyaktig hvor mange det dreier seg om, men talsmannen for Inherent Resolve har tidligere nevnt at rundt 100 syrere har mottatt trening.

Opptak av trening

I den nesten 20 minutter lange videoen, vises bilder av det som angivelig er amerikanske og britiske soldater sammen med syriske opprørere i en rekke situasjoner. Det er våpentrening, hverdagsliv og ikke minst opptak fra den mislykkede Abu Kamal-operasjonen.

En stemme forklarer på arabisk hvem New Syrian Army er, hvordan de trenes og hvem som trener dem. Videoen er i tillegg tekstet på engelsk.

Medietrening

I én scene står en blond mann og instruerer det som angivelig er en av opprørerne på arabisk.

– Å bevege hendene er ikke noe problem, men å bevege beina ..., sier mannen mens han demonstrerer hvordan han plasserer føttene stødig på bakken.

Syreren skyter inn «bare holde dem stødig slik»

– Nettopp! sier den blonde mannen.

I bakgrunnen høres to menn snakke sammen på engelsk med britisk aksent. Scenen utspiller seg ute på en grusbakke, men i ly for solen under slags blikktak, opplegget ser ut som en form for medietrening og den blonde mannen fortsetter med å forklare hvordan den andre bør artikulere seg.

– Du har muligheten til å samarbeide med den internasjonale koalisjonen, men det er bedre å si: Vi er den internasjonale koalisjonens partnere i Syria.

Fakta: Dette er det amerikanskledede Train & Equip-programmet USA hadde bevilget 500 millioner dollar til det opprinnelige programmet som trente syriske opprørere i hovedsakelig Tyrkia, Qatar og Saudi-Arabia. Det ble satt på pause i slutten av september 2015 etter en rekke fiaskoer. Først led opprørerne store tap da de ble angrep av Al-Qaida i Syria, deretter ga de våpnene sine til Al-Qaida i Syria i bytte mot passasje og til slutt ble det kjent at bare 4–5 opprørere viste seg å være operative i Syria. Da det ble pauset var rundt 400 millioner brukt. Det nye Jordan-opplegget er basert på at enkelte krigere fra forskjellige enheter blir tatt ut, mottar trening og blir deretter sendt tilbake igjen for å spre kunnskapen til resten av enheten. Tidligere ble det gjort forsøk på å trene hele enheter. Det er dette treningsopplegget, som er i regi av Pentagon at Norge skal delta i.

Hemmelighold rundt treningen

Det er allerede kjent at The New Syrian Army (NSyA) eller Den nye syriske hær på norsk, har blitt trent av britiske og amerikanske spesialstyrker siden november 2015.

Både norske myndigheter og forsvaret har vært svært sparsommelige i uttalelsene om det norske bidraget og sier det av hensyn til sikkerheten til spesialsoldatene. De vil heller ikke kommentere videoen, utover å presisere at det er flere grunner til at de ikke ønsker å eksponere identiteten til soldatene.

– Sentrale forhold er behovet for å ivareta sikkerheten for avdelingen, dets personell og deres pårørende, skriver pressetalsmann for Forsvarssjefen, oberst Sven H. Halvorsen, i en e-post.

Aftenposten har også vært i kontakt med den amerikanske kommandosenteret for Midtøsten CENTCOM. De har sett videoen og svarer at de har iverksatt nødvendige tiltak for å beskytte de involverte.

– Av operasjonelle sikerhetshensyn diskuterer vi ikke de nøyaktige tiltakene vi har fattet for å beskytte personellet som deltar i treningen. Men det er noe vi konstant overvåker og evaluerer, skriver de i en e-post.

– Kan få konsekvenser for familiene

Generalløytnant og sjef for Forsvarets millitærdelegasjon ved NATO-hovedkvarteret i Brussel Robert Mood, mener det er alvorlig at dette materialet har kommet på avveie. Han sier det ikke bare påvirker de soldatene som er avslørt, men at det også kan få store konsekvenser for familiene deres.

– Det er veldig uheldig! Jeg erfarte dette selv i Kosovo, det var noen få tilfeller der familier i Norge ble utsatt for ubehageligheter fordi vi var der, og fordi identiteten ble kjent for dem som var på bakken i Kosovo, sier Mood.

Han legger til at det ikke var krigshandlinger og samme type drama i Kosovo, som vi ser nå i Syria-krigen. Han frykter at det i ytterste konsekvens kan føre til vold mot familiemedlemmer.

