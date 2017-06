Taiwan gir håp til Asias homoseksuelle: Ja til ekteskap

Forfatningsdomstolen i Taipei er kommet til at nåværende lov om at ekteskap kun kan inngås mellom mann og kvinne, er i strid med bestemmelser i grunnloven.

Taiwans regjering har to år på seg til å iverksette avgjørelsen, skriver NTB.

Aktivister får nytt mot

Taiwans viktige steg mot å tillate ekteskap mellom personer av samme kjønn gir homorettighets-aktivister i hele Asia grunn til pågangsmot.

Grufull straff for å leve ut sin legning: Dømt til 85 stokkeslag

Hongkong-avisen South China Morning Post (SCMP) siterer førstelektor Elisabeth Lund Engebretsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i Oslo som mener domstolsavgjørelsen vil sette fart i arbeidet med å sette ekteskap mellom likekjønnede på den politiske dagsorden overalt i verdensdelen.

Ekspert tror Kina blir påvirket

Rettens kjennelse er ikke minst blitt registrert med interesse i Kina, der det ifølge offisiell statistikk finnes 70 millioner LGBT (Lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner), cirka fem prosent av en befolkning på nesten 1,4 milliarder.

– Taiwan og Fastlands-Kina har samme røtter og kultur, så dette bærer bud om at også det kinesiske samfunn kan komme til å akseptere likekjønnede ekteskap, sier Kinas mest berømte sexolog, Li Yinhe (65), til SCMP.

Min forskning leder an, sier Li Yinhe: Kvinner fronter Kinas sexrevolusjon

Til den offisielle avisen Global Times sier Li at homoekteskap trolig blir tillatt i Kina i løpet av ett tiår.

Kinesere tapte kampen i retten

To kinesiske menn, Sun Wenlin og Hu Mingliang, kjempet i fjor for å få en domstolskjennelse for at de hadde rett til å gifte seg med hverandre, men tapte saken.

Sun sier til SCMP at rettsavgjørelsen på Taiwan gir ham og partneren nytt håp.

Fortsatt tabu: Homofile i Kina gifter seg for å skjule sin legning

