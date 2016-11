Takler valget av Trump med Biden-humor

I helgen har sosiale medier flommet over av bilder av president Obama og visepresident Biden tilsatt mer eller mindre morsomme bildetekster.

Bølgen er en reaksjon på at presidentvalget ikke gikk helt som mange hadde håpet.

Disse såkalte meme-ene av de to er ikke noe nytt, men etter møtet presidenten og visepresidenten hadde med sine etterfølgere torsdag, har bildene gått fra å skildre kameratskapet til å forvandle Biden til en ondsinnet skøyer.

For der Obama etter valget må opptre som en statsmann og sørge for en verdig og fredelig overgang, har nettets humorister gitt Joe Biden frie tøyler. Gjennomgangstonen i bildene er at Biden tør der Obama (klokelig nok) tier. Her er et lite utvalg.