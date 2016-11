Tallene som gjør Clintons tilhengere nervøse

Ved valglokalet i Franklin County i vippestaten Ohio er det en jevn strøm av velgere og iblant fare for kø ved dørene der forhåndsstemmene avlegges. Utenfor jobber frivillige demokrater og republikanere med å overbevise velgere i siste liten om å velge deres kandidater.

– Det er blitt litt jevnere enn det som er behagelig, sier Bruce McComb som har stått på og jobbet frivillig for demokratene i over 40 år.

Og mange av demokratene er blitt litt nervøse de siste dagene. Her er noen av tallene som har gjort dem skjelvne:

Los Angeles Times’ nasjonale måling fra torsdag ga Trump et forsprang på fem prosentpoeng.

Rasmussen Reports samme dag gir ham en tre prosentpoengs ledelse.

I IDB/TIPPs måling er det dødt løp torsdag. I tillegg viser byråets tall at Trumps appell blant kvinner har tatt seg opp etter den siste omdreiningen i Clintons epostskandale.

Flere delstatsmålinger viser også tegn til at Trump haler innpå i de viktige vippestatene. I Ohio viser Quinnipiacs ferskeste måling av Trump leder med 5 prosentpoeng.

Beroliget? Kanskje ikke likevel

Nå skal det sies at dette er et ikke helt representativt utvalg målinger. Clinton leder fremdeles på forskjellige gjennomsnitt, og nettstedet Fivethirtyeight ga henne torsdag kveld 64,7 prosents sjanse til å vinne mot 35,3 for Trump. Men med tanke på at hun for to uker lå tett oppunder 90 prosent, er heller ikke disse tallene svært egnet til å berolige skvetne demokrater.

Viktige stater å vinne

Ingen har kommet til Det hvite hus siden 1960 uten å vinne minst to av de tre delstatene Florida, Pennsylvania og Ohio. Tall fra her i Ohio tyder på at Clinton leder klart blant forhåndsstemmerne: 58–32. Målingene tyder likevel på at det kan bli en valgthriller her.

– Vil beskytte grunnloven

Blant de republikanske velgerne vi snakker med, er i hvert fall troen på seier stor.

– Det er ingen tvil. Trump vinner, sier Pete Miller. Han slår av en prat med republikanerne etter å ha stemt på sin kandidat.

– Clinton-folkene har ikke bedrevet annet enn korrupsjon, sier Miller.

– Hvorfor Trump?

– Han kommer til å beskytte USAs grunnlov, og det er jeg helt for, sier Miller.

Tror verden vil overraskes

Bonny Hansen som deler ut valgsedler for republikanerne er enig.

– Han opptrer kanskje som en tullebukk i blant, men jeg tror verden vil bli gledelig overrasket over en president Trump, sier hun.

Passer opp alle som parkerer

De demokratiske valgmedarbeiderne er ikke like sikre på det. De har et litt større nærvær ved valglokalet og sier det stort sett er slik.

– Jeg kan ikke tro at Trump blir valgt, men det er blitt ubehagelig jevnt. Og Ohio er viktig, sier Bruce McComb før han fortsetter å ta kontakt med alle som parkerer og gir dem den demokratiske valglisten.

Leder blant uavhengige Ohio-velgere

Trump gjør det skarpt blant uavhengige velgere i delstaten, ifølge målingen fra Quinnipiac.

– Ledelsen på 48–30 for Donald Trump blant uavhengige velgere er ganske overveldende. Ohio har et stort antall velgere som Trump-kampanjen har rettet seg mot. Delstaten er full av hvite uten høyere utdanning og dem som føler at de har mistet jobben på grunn av urettferdige handelsavtaler, sier Peter A. Brown ved instituttet.