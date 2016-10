Tap for Zucca – seier for Martinsen

Ingen av nordmennene kom på scoringslista i denne runden.

Etter en pangåpning i sesongen der Mats Zuccarello kom på scoringslista ble det en nedtur i sesongens første bortekamp.

St. Lois Blues tok ledelsen tidlig i første periode i kampen mot New York Rangers, men Chris Kreider utlignet etter vel fem minutter. Mot slutten av perioden gikk imidlertid hjemmelaget igjen opp i ledelsen.

I andre periode scoret lagene ett mål hver, mens tredje periode endte målløst. Dermed ble resultatet 3-2 til St. Louis Blues.

Mats Zuccarello spilte vel 20 minutter av kampen og noterte seg for to skudd på mål. Torsdag fikk han en pangstart på NHL-sesongen med scoring i oppgjøret mot rivalen New York Islanders.

Andreas Martinsen spilte litt over 13 minutter og hadde ett skudd på mål i det målrike oppgjøret mot Dallas Stars. I første periode scoret hvert av lagene to mål, mens Avalanche slo til med tre scoringer i andre periode mot motstanderens to. I tredje periode fikk lagene ett mål hver, og dermed kunne Colorado Avalanche feire seieren. Joe Colborne gjorde hat trick for Colorado Avalanche i kampen.

(©NTB)