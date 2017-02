«Terminator» Schwarzenegger vil bytte jobb med Trump

Verdens mektigste mann, USAs president Donald Trump, brukte torsdag sin tale på National Prayer Breakfast til å angripe Arnold «The Terminator» Schwarzenegger.

The Terminator svarte med sitt klassiske uttrykk «I’ll be back!» og la ute en 14 sekunders video på Twitter. Der foreslår han at de skal bytte jobb, slik at folk kan sove godt igjen med The Terminator som president.

Tok over for Trump

Schwarzenegger tok over som programleder i realityserien «The Apprentice» i 2015. Da hadde Trump ledet serien siden 2004 og ført sin egen kjendisstatus til uante høyder.

Deltagerne konkurrerer om en direktørstilling. Trump sender deltagerne ut én for én med den etterhvert berømte dommen «You’re Fired!»

2. januar startet en ny sesong av «The Celebrity Apprentice» der kjendiser deltar.

Trump vil be for Arnold

Presidenten brukte sin tale på bønnefrokosten til å harselere med de lave seertallene. Trump kalte Schwarzeneggers seertall en «total katastrofe».

Her kan du se et utdrag av talen der Trump herser med Schwarzenegger.

Trump sa også at «jeg vil bare be for Arnold, hvis vi kan, for seertallene»

Det er da Terminator svarer med videosnutten på Twitter noen minutter etterpå.

Han sier til Trump: «Hei Donald, jeg har en strålende idé. Hvorfor bytter vi ikke jobber? Du kan ta over TV, fordi du er slik en ekspert på seertall, og jeg tar over din jobb. Og så kan folk endelig sove godt igjen. Hmm»

I sin omtale av saken skriver The New York Times som en forsikring til sine lesere: «For å gjøre det klart, dette skjer i virkeligheten».