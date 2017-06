Terroren har ikke løftet May frem til nå. Vil det siste angrepet påvirke valget om få dager?

Torsdag 8. juni skal britene gå til valg. Spørsmålet mange stiller seg er hvilke konsekvenser terroraksjonene kan få for valgutfallet.

Vanligvis har man trodd at en slik dramatisk hendelse vil få folk til å samle seg om lederskapet. Men det er ikke nødvendigvis tilfelle lenger.

Etter angrepet mot parlamentet i Westminster i mars, var målingene stabile i ukene etterpå. Heller ikke terroren i Manchester 22. mai ga statsminister Theresa May et løft på målingene.

Snarere tvert imot. Avstanden mellom de konservative og det britiske arbeiderpartiet Labour, ledet av Jeremy Corbyn har i stedet skrumpet kraftig inn de siste ukene. De første målingene etter at hun skrev ut nyvalg viste at hun ledet med omkring 45 mot 25 prosent. Nå er det enkeltmålinger som spår nær dødt løp.

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder og ekspert på britisk politikk, tror ikke fallet skyldes at May har tapt på terroraksjonene.

– Det tror jeg skyldes en dårlig valgkamp og famøse uttalelser mer enn terror, sier han.

May har blant annet nektet å delta i debatter med de andre politikerne, og hun klønet det til da partiet la frem sitt valgprogram.

– Vil påvirke samtalene før valget

Alle britene Aftenposten møter i London dagen etter terroren sier de vil holde fast ved det partiet de allerede hadde bestemt seg for å stemme på. Angelica Francis (29) er likevel en av dem som tror det vil kunne flytte på noen velgere.

– Det vil nok påvirke innholdet i de samtalene folk har rundt middagsbordet i dagene før valget, sier hun.

Både hun og venninnen Jennifer Mitchel (29) støtter Labour og Corbyn, men tror folk vil flokke til May hvis de er redde.

– Jeg tror mange vil gå til det de oppfatter som det trygge, og det er nok dessverre ikke Corbyn, selv om jeg mener det er feil, sier Mitchel.

En annen vennegjeng, som skal stemme konservativt, tror Mays budskap de neste dagene blir viktig.

– Corbyn er litt for pasifistisk, og jeg er usikker på hvordan folk oppfatter det nå etter det som har skjedd. Jeg håper Theresa May kommer ut og fremstår som sterk og bestemt fremover, sier Richard Taylor (45), som ikke hadde sett talen statsministeren holdt søndag formiddag.

Skjerper tonen

Der gikk May ut og varslet en langt tøffere linje overfor terror og ekstremisme.

– Slik terror kan ikke bekjempes med militærmakt alene, understreker hun, og tar blant annet til orde for strengere kontroll med internett der militante islamister oppmuntrer hverandre til handling.

– Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May.

Hun tar til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.

– For å si det rett ut, det er for mye toleranse for ekstremisme i dagens samfunn, sa den britiske statsministeren.

Trygghet – viktigere tema

Sikkerhet kan bli et mer sentralt i sluttspurten av valgkampen, som akkurat nå har tatt en pause.

Mustad sier at en kan komme til å oppleve at stadig flere stiller spørsmål ved om politikerne klarer å trygge samfunnet. Han viser til at dette skjer i en periode hvor begge de to store britiske partiene ifølge ham har svake ledere.

Mustad minner om at lederen av det britiske arbeiderpartiet, Jeremy Corbyn, ikke fremstår som noe sterkt alternativ til Theresa May når det gjelder å få folk til å føle seg trygge.

Nylig er han i valgkampen blitt kjørt hardt på sine IRA-sympatier (Irish Republican Army) tilbake i 1970 og 1980-årene. Den gang denne irske terrororganisasjonen herjet med blant annet omfattende bombeterror.

Derimot er Mustad bekymret for valgdeltagelsen.

– Dette kan føre til at folk føler en viss apati, fordi de mangler tillit til politikerne. Noe som kan bidra til at folk ikke stemmer, hvem som vil tjene på lav valgdeltagelse er usikkert, sier Mustad.

Liten virkning på andre valg

Mustad viser også til at det er lite som tyder på at terror direkte påvirker valg, om man ser de siste valgene i Europa.

I Paris ble en politimann skutt av en terrorist på Champs-Élysées tre dager før den første runden i presidentvalget. Det ble spekulert at det kunne gavne den konservative og erfarne politikeren François Fillon, men han ble likevel slått ut i valget like etterpå. Angrepet stanset heller ikke Nasjonal Fronts Marine Le Pens fallende trend på målingene frem mot valget.

Angrepene i 2015 hadde derimot en effekt på målingene, men den var kortvarig.

Og da en lastebil meide ned og drepte 86 personer på strandpromenaden i Nice i juli 2016, det tredje store angrepet på kort tid, slet Hollande med å gi befolkningen et inntrykk av stabilitet og kontroll. Populariteten holdt seg derfor også nede på et rekordlavt nivå.