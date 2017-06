Terroren i London: Nekter å utsette valget

Londons ordfører Sadiq Khan vil ikke etterkomme ønsker fra de som mener valget i Storbritannia torsdag må utsettes.

– Vi kan ikke gi etter for terroren, sier Khan under en kort pressebriefing.

– De hater valg og demokratiske prosesser. Jeg mener det er viktig at folk får velge sine ledere og at vi fortsetter å leve på en mest normal måte, sier Khan på en pressekonferanse klokken 08.00 søndag morgen.

London-ordføreren forteller at han er rasende og fortvilet etter enda et terrorangrep. Det er bare to uker siden forrige terrorangrep i Storbritannia. Forrige gang gikk det av en bombe på Ariana Grande-konsert. Da ble 22 drept og 100 såret. Etter terrorangrepet ved London Bridge og Borough Market lørdag kveld, er så langt seks mennesker bekrefter drept i tillegg til tre antatte gjerningsmenn. Nærmere 50 mennesker er skadet.

Spørsmålet er hvilke følger terroren får for det britiske parlamentsvalget 8. juni.

– Jeg vil være tydelig på at de som står bak angrepet på uskyldige mennesker, ikke skal vinne fremme. De skal heller ikke kunne skremme folk som bor her, sier Khan.

Kansellerer den nasjonale valgkampen i dag

Statsminister Theresa May og Det konservative partiet i Storbritannia innstiller valgkampen i dag som følge av det siste terrorangrepet i London, skriver The Guardian.

– Det konservative partiet vil ikke drive valgkamp i dag søndag. Vi vil vurdere situasjonen utover dagen etter hvert som det kommer flere detaljer om angrepet, sier en talsmann for partiet. Det presiseres at valgkampen vil foregå på lokalt plan, som utdeling av brosjyrer, men partiet vil ikke delta i den nasjonale valgkampen.

Labour følger etter de konservative

Meningsmålinger de siste ukene viser at May og de konservative har tapt mye oppslutning.

Labour har nå også varslet at de kommer til å avlyse den nasjonale valgkampen i dag, og det er grunn til å tro at de liberale vil følge etter kun fire dager unna valget.

Statsminister Theresa May ble raskt varslet om terrorangrepet lørdag kveld. I en uttalelse sier May:

– Våre tanker går til de som er berørt av disse forferdelig hendelsene. Jeg ønsker å uttrykke min store takknemlighet til politiet og nødetatene som er på stedet, sier May.