Terrormistenkt syrer tok sitt eget liv i Tyskland

Terrormistenkte 22 år gamle Jabar Albakr har tatt livet sitt i cellen i Leipzig i Tyskland, melder nettavisen Der Spiegel Online.

På grunn av sultestreik og fare for at han ville ta sitt eget liv var han under spesielt oppsyn, melder det tyske nettstedet.

Han ble pågrepet i Leipzig i morgentimene mandag 10. oktober, om lag 80 kilometer fra byen Chemnitz der tysk politi fant sprengstoff lørdag.

22-åringen ble pågrepet i en leilighet der flere andre syrere hadde kontroll på ham mens de ventet på politiet.

Talsmann Tom Bernhardt i politiet i delstaten Sachsen ville etter pågripelsen ikke gå ut med mer informasjon «ettersom vi ikke ønsker å provosere frem reaksjoner mot personene som ga oss tipset».

Lørdag klarte han så vidt å unnslippe da spesialstyrker gikk til aksjon mot en leilighet i Chemnitz.

Jakten ble utløst av funn av opp mot en kilo sprengstoff i Albakrs leilighet.

Albakr, som opprinnelig kom fra Damaskus, kom til Tyskland i 2015 og hadde fått innvilget asyl.