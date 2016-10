Terrormistenkte ble filmet fra tre kameraer i dataskjermen sin

Den yngste av brødrene, Hammad Khürshid, ble senere dømt til 12 års fengsel for terrorforsøk, mens hans kamerat, dansk-afghanske Abdoulghani Tokhi, ble dømt til åtte års fengsel. Khürshids storebror ble ikke tiltalt.

Avansert overvåking

Detaljer om etterforskningen av saken, blant annet den avanserte overvåkingen av brødrenes leilighet, er nå blitt kjent gjennom boken «Syv år for PET», som byretten i København forbød i et rettsmøte fredag.

Avisen Politiken valgte å trykke hele boken som bilag til sin søndagsavis. Store deler av boken er basert på intervjuer med Jakob Scharf, som var sjef for PET fra 2007 til 2013.

PET (Politiets etterretningstjeneste) er det danske overvåkingspolitiet, tilsvarende norske PST.

– Normalt har denne avisen tillit til rettsvesenets avgjørelser, men i denne saken mener vi at det er blitt gjort en feil med vidtrekkende konsekvenser, uttaler avisens sjefredaktør Christian Jensen i en kommentarartikkel.

Jensen mener at rettens forbud mot boken griper inn i de elementære frihetsrettigheter som det åpne samfunn og den frie presse hviler på.

Sjefredaktøren mener også at et forbud fratar offentligheten muligheten for å «føre en relevant samfunnsdebatt på bakgrunn av en bok som nøkternt føyer nye perspektiver til det stykke nyere danmarkshistorie der terrorisme er blitt en del av vår felles virkelighet».

Lagde sprengstoff hjemme

Scharf forteller i boken om saker som tidligere er offentlig kjent og der det foreligger rettskraftige dommer, blant annet den mot Hammad Khürshid og Abdoulghani Tokhi.

PET startet overvåkning av dem i 2007, etter at CIA i USA hadde tipset danskene om Khürshid.

Spanerne fulgte de to natt og dag, og oppdaget 16. august at Tokhi kjøpte saltsyre i en forretning i Rødovre i København, skriver Politiken-journalisten Morten Skjoldager i boken «Syv år for PET».

PET visste at de to fra før av hadde skaffet de andre ingrediensene som brukes til å lage sprengstoffet TATP, som er meget populært blant terrorister. TATP kalles «satans mor» fordi det er svært ustabilt.

Hemmelig ransaking

Allerede samme dag som Hammad Khürshid kjøpte saltsyren, fikk PET rettens kjennelse for hemmelig ransaking og brøt seg inn hjemme hos ham og storebroren.

Avansert overvåkingsutstyr ble installert, men teknikerne hadde ikke tid nok til å utstyre dataskjermen til brødrenes felles datamaskin.

PET-agentene fant så en identisk, gammel dataskjerm hos en brukthandler, kjøpte den og utstyrte den med de samme småskader som brødrenes skjerm hadde. Men viktigst: De monterte tre kameraer på størrelse med et knappenålshode.

Linda Henriksen / Scanpix Danmark

PET kunne fra sitt hovedkvarter i Søborg, bare seks kilometer fra brødrenes leilghet, følge med på alt som skjedde der.

Det var opptakene fra kameraene i leiligheten som var bevisene på hvem som hadde skrevet hva på datamaskinen. Og det var videoopptak fra overvåkingskameraene i leiligheten som gjorde at PET kunne følge med «på direkten» da Khürshid begynte å produsere sprengstoff.

4. september 2007 ble de to hovedmistenkte pågrepet og det ble aldri kjent hva slags planer de to egentlig hadde med sprengstoffet.

Eget kapittel om 22. juli

Boken har for øvrig et eget kapittel om Anders Behring Breivik og terrorangrepene i Norge 22. juli 2011. Der kommer det blant annet frem at i Danmark hadde man tre år før 2011 innført strenge regler for omsetning av den typen kunstgjødsel som massemorderen i Norge brukte.

PET ble direkte involvert i den norske etterforskningen for å finne ut om Breivik hadde hatt forbindelser til grupper eller nettverk i Danmark.

Etterforskningen viste at han før angrepene hadde hatt kontakt med flere danske høyreekstremister, men det ble ikke reist straffesak mot noen av dem.