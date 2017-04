Terrorsiktet erkjenner skyld for lastebilangrepet i Stockholm

– Akilov erkjenner terrorkriminalitet og godtar å bli fengslet, sa advokaten, Johan Eriksson, da fengslingsmøtet startet.

Fengslingsmøtet tirsdag går bak lukkede dører, fordi politiet kommer til å legge fram sine bevis. Saken etterforskes fortsatt, og politiet varsler at det kan ta opp til et år før tiltalen er klar.

Akilov var kledd i grønne klær og gikk med bøyd hode da han ankom rettslokalet.

Ville bytte til sunnimuslimsk advokat

Akilov, som også har brukt navnet Rahmatjon Kurbonov i søkeprosessen for å få asyl i Sverige, forsvares av kjendisadvokaten Johan Eriksson. Det er ventet at han vil kommunisere via russisk tolk med retten.

Usbekeren krevde mandag at han måtte få bytte til en advokat som er sunnimuslim.

Stockholm tingrett skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har avvist Akilovs begjæring om bytte av advokat.

Omfattende sikkerhet

Det var et stort presseoppbud før fengslingsmøtet, og ifølge SVT ble det småknuffing mellom journalistene som ville sikre seg en plass.

I forkant av rettsmøtet tirsdag var området foran rettslokalet sperret av.

– Det kommer til å være omfattende sikkerhetstiltak, på samme nivå som når saker med grov, organisert kriminalitet går for retten, sier Thomas Östman, sikkerhetssjef ved Stockholms tingsrett, til Ekot.

Fengslingsmøtet startet i Stockholm tingrett klokken 10, med en russisk tolk til stedet. Akilovs advokat vil ikke si hvordan hans klient stiller seg til mistankene.

Flere bevis

Mistankene mot 39-åringen er svært sterke, ifølge politiet. Det finnes flere typer bevis som peker mot den mistenkte gjerningsmannen, både tekniske bevis, bilder og opplysninger fra Akilov selv, ifølge rikspolitisjef Dan Eliasson.

– Når det gjelder etterforskningen, føler jeg meg svært trygg på at vi har rett gjerningsmann som kjørte lastebilen, sa den svenske politidirektøren Dan Eliasson på en pressekonferanse mandag.

Fire drept i angrepet

Fire personer ble drept i angrepet. De fire var en svensk jente i skolealder, en kvinne fra Uddevalla, en 41-årig britisk mann og en kvinne fra Belgia. Ni personer er fortsatt innlagt på sykehus. For to av dem er tilstanden alvorlig.

En annen person som ble pågrepet i saken søndag, må framstilles for varetektsfengsling innen onsdag formiddag. Vedkommende er i likhet med Akilov siktet for terrorforbrytelser og drap.