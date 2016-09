Thailand: To Zika-tilfeller oppdaget

Thailand har rapportert om de første bekreftede tilfeller i Sørøst Asia om Zika-virus, og ber nå Verdens helseorganisasjon (WHO) om å innføre tiltak i området mot viruset, skriver den britiske avisen The Guardian.

De to bekreftede Zika-tilfellene kom dagen etter at amerikanske tjenestemenn anbefalte gravide kvinner å utsette ikke-essensielle reiser til 11 asiatiske land på grunn av faren for Zika.

Les også:

Syv spørsmål og svar om zikaviruset

– Vi har funnet to tilfeller av Zika, de første i Thailand, fortalte en rådgiver til Institutt for Disease Control til reportere i Bangkok, skriver avisen.

Vil ikke si hvor i Thailand

Representanten for helsemyndighetene nektet å si hvor i Thailand viruset ble funnet, men sa at det ikke var i Bangkok.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Det første dokumenterte utbruddet av Zika-viruset blant mennesker fant sted i 2007 i Mikronesia i Stillehavet. I løpet av 2014 spredte viruset seg over Stillehavet til Fransk Polynesia, for i 2015 å fortsette til Sør-Amerika, Sentralamerika og Karibia.

Les også:

Zikaviruset har smittet mellom mennesker

Norsk OL-profil frykter han ble smittet av zikaviruset: - Jeg ble stukket 60–70 ganger