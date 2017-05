Theresa May: Nytt angrep i Storbritannia kan være nær forestående

I en tale tirsdag sa Theresa May også at soldater blir utplassert for å støtte politiet i landet.

Mandag ble 22 mennesker drept i terroraksjonen ved et stort konsertlokale i Manchester. Den antatte gjerningsmannen ble selv drept i eksplosjonen.

– Vi kan ikke ignorere muligheten for at en større gruppe personer har forbindelser til dette angrepet, sier May.

Høyeste trusselnivå

Etterretningsinformasjon tyder på at et nytt angrep er sannsynlig eller nær forestående, ifølge statsministeren. Inntil nå har trusselnivået i Storbritannia ligget på «alvorlig», det nest høyeste nivået, i flere år. «Kritisk» er britenes høyeste trusselnivå.

Etter at dagens system ble tatt i bruk, har trusselnivået ifølge The Guardian vært «kritisk» ved to tidligere anledninger.

Første gangen var i 2006 i forbindelse med trusler om at fly skulle sprenges over Atlanterhavet. Den andre gangen var i 2007, da terrorister mislyktes med sine planer om å angripe en nattklubb i London.

Gjerningsmannen er identifisert

Tirsdag kveld ble gjerningsmannen bak eksplosjonen i Manchester identifisert som Salman Abedi (22). Eksplosjonen skjedde sent mandag kveld norsk tid, klokken 23.33.

En hjemmelaget bombe gikk av i i en foaje mellom Manchester Arena og jernbanestasjonen Victoria station mens folk var på vei ut fra en konsert med Ariana Grande. Kilder har fortalt til lokalavisen Manchester Evening News at bomben var designet for å gjøre mest mulig skade.

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet. Det er uklart om terrororganisasjonen virkelig har noe med angrepet å gjøre.

Tirsdag kveld møtte mange opp til minnesmarkeringer i Manchester.