Theresa May foreslår nyvalg i Storbritannia 8. juni. Kan sikre seg stort flertall i parlamentet.

Britenes statsminister Theresa May hasteinnkalte tirsdag til pressemøte utenfor statsministerboligen 10 Downing Street i London.

Hun stadfestet at britene nå skal forhandle om utmeldingen av EU. Hun fremholdt at det er for stor splittelse i det politiske Storbritannia på et så viktig tidspunkt og hevdet at det britiske arbeiderpartiet truer med å sabotere utmeldingen.

Forslag for parlamentet

– Splittelsen i Westminster vil true vår evne til å forhandle om Brexit. Vi trenger et nyvalg, og vi trenger det nå, sa May.

Onsdag vil hun legge frem et forslag for parlamentet om nyvalg 8. juni.

– Vi trenger et sterkt og stabilt lederskap som kan føre oss gjennom Brexit, sa May.

Avviste behov for nyvalg

Theresa May tok over som statsminister da forgjengeren David Cameron ga seg etter tapet i folkeavstemningen i juni i fjor og har dermed ikke hatt noe direkte mandat fra velgerne.

Hun har likevel flere ganger avvist muligheten for et nyvalg før det neste planlagte valget i 2020, og mange ble derfor tatt på sengen av kunngjøringen tirsdag, ifølge Financial Times.

Under pressekonferansen sa May at hun hadde tvilt seg frem til at det var riktig å skrive ut nyvalg nå.

May vil forsøke å sikre seg en valgseier før forhandlingene med EU om utmelding av unionen for alvor starter og mens tallene på meningsmålingene er fordelaktige.

Etter en lovendring i 2011 trengs det to tredjedels flertall i parlamentet for å sikre et nyvalg. Lederne i de andre store partiene varslet alle at de ville stemme for nyvalg etter kunngjøringen.

Gode tory-målinger

Ifølge snittet av de siste fem målingene ligger de konservative svært godt an med rundt 43 prosent oppslutning, mens opposisjonspartiet Labour bare har 25 prosent.

På grunn av britenes valgordning betyr det at Mays parti, populært kalt toryene, vil dominere parlamentet fullstendig etter valget dersom dagens målinger holder seg frem til juni.

Tall fra Electoral Calculus gir de konservative 381 av 650 seter, mot dagens 330.

Labour får bare 182. Partiet er dypt splittet under sin radikale leder Jeremy Corbyn.

En større majoritet i parlamentet vil gi May bredere handlingsrom til å få igjennom lovendringer som er nødvendige i forbindelse med Brexit og vil samtidig minske risikoen for at parlamentet stikker kjepper i hjulene for planene hennes. Enkelte peker på at dette også vil kunne styrke forhandlingsposisjonen hennes overfor EU.

Berg-og-dalbane for pundet

Usikkerhet førte til at kursen på pund og børsindeksen i London falt kraftig da det ble kjent at en kunngjøring skulle komme, men kursene steg igjen da nyheten om nyvalg ble bekreftet og gjennom Mays kunngjøring.

Ett britisk pund koster nå 10,7 norske kroner. Valutaen har styrket seg noe de siste månedene, men pundet er fortsatt langt svakere enn det var rett før folkeavstemningen i juni i fjor. Da lå kursen på 12,2.