Theresa May har spist opp høyrepopulistene. Det kan gi kjempeseier i juni.

Sterk fremgang for Theresa Mays Konservative parti, tilbakegang for Labour og katastrofe for Ukip. Det er resultatet etter at stemmene er talt opp i lokalvalget i Storbritannia fredag.

Statsminister May har all grunn til å være fornøyd. De konservative har hoppet 13 prosent siden sist, og har tatt over en rekke distrikter. Så langt viser resultatene at de har vunnet kontrollen i fem såkalte councils, mens Labour har tapt to.

Det er bare en drøy måned til Storbritannia skal ha parlamentsvalg. May kunngjorde i april at hun har skrevet ut nyvalg for 8. juni.

Flere eksperter advarer imidlertid om at resultater i lokalvalg ikke nødvendigvis er en nøyaktig pekepinn på parlamentsvalg.

Fakta: Lokalvalget i Storbritannia Lokalvalget omfattet seks metro-ordførere og 4.851 nye kommunerepresentanter i til sammen 88 councils (kommunestyrer). Blant disse var alle kommunestyrene i Wales og Skottland, samt 34 i England. Parlamentsvalget er 8 juni.

Reality check from @anthonyjwells: local election results have been a poor indicator of national votes #LE2017 https://t.co/11sQTCMig2 pic.twitter.com/CwBXLsZTTL — YouGov (@YouGov) May 5, 2017

Ukip «nær utryddet»

Det høyrepopulistike partiet Ukip har ikke vunnet en eneste post, og er «nær utryddet,» ifølge The Guardian. Partiet var en av de viktigste drivkreftene bak Brexit i fjor sommer.

Fredag tapte Ukip alle de 30 setene de hadde i de folkevalgte forsamlingene i distriktene Lincolnshire, Hampshire og Essex, områder som er viktige for partiet i valget i juni.

Ukip-leder Paul Nuttall innrømmer at valget var vanskelig for partiet, men mener de kan ta en stor del av æren for de konservatives suksess, fordi de har tvunget May til å kjempe for Brexit.

– Hvis prisen vi må betale for at Storbritannia skal forlate EU er fremgang for toriene etter at de har adoptert denne patriotiske saken - ja, da er det en pris Ukip er villig til å betale, skriver Nuttall i en uttalelse.

– Ukip har mistet meningen

– Det er ikke noe poeng med Ukip lenger. Det var konstruert for å få et referendum og gi folk muligheten til å velge, sier tidligere leder for det konservative partiet Iain Duncan Smith til Sky News.

BBCs ekspert Professor John Curtice mener det ikke er fullt så dramatisk. Ukip er tilbake på et nivå som samsvarer med meningsmålingene, men det er fortsatt et betydelig parti, sier Curtice.

Den store vinneren av Ukips kollaps er de konservative og Theresa May. Selv Ukip-velgerne som tidligere har kommet fra Labour, ser ut til å migrere mot de konserative, ifølge en analyse fra Stephen Bush i The New Statesman.

Blanda drops for Labour

Få hadde trodd Labour skulle gjøre et kjempevalg. Ifølge tidlige prognoser fra BBC taper de tre prosent. De konservative går frem hele 13 prosent. Ukip går tilbake 14 prosent.

Jeremy Corbyns parti har beholdt makten i flere av sine kjernedistrikter, som Cardiff og Swansea. På forhånd var det spådd at de ville tape stort i Wales.

– Vi har overrasket ekspertene med å få sterke resultater over hele Wales, og har holdt på de største byene, sa Labours leder i Wales, Christina Rees.

Likevel mistet Labour kontrollen over to såkalte «councils» i Wales, og noen partifeller var mer frustrert enn andre. Valget er katastrofalt dårlig, mener Labour-politiker Stephen Kinnock.

– Det er et ganske kritisk bilde. Dette er rett og slett ikke godt nok for et parti som har vært i opposisjon i syv år, sier Kinnock.