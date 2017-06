De britiske avisene og politiske kommentatorene er ikke kjent for å være nådige. Statsminister Theresa May er den som får gjennomgå hardest, etter at det konservative partiet mistet flertallet i parlamentet.

På forsiden til Daily Mirror beskrives Mays mindretallsregjering med de konservative og det nordirske unionspartiet som «en koalisjon av gærninger».

The Sun skriver at statsministeren er ferdig innen 2018 og The Times skriver at May «stirrer inn i avgrunnen».

The Guardian skriver at May og de konservative har gått fra «hybris til ydmykelse» i løpet av valget.

Jon Craig, politisk journalist for Sky News, skriver i en kommentar at statsministeren «klamrer seg til makten og risikerer et tilbakeslag fra sine egne partifeller etter valget».

Flere av Mays partifeller har åpent gått ut og kritisert partiets valgkamp.

«Nådeløse mot tapere»

Politisk redaktør for Sky News, Faisal Islam, skriver at «det bare er et spørsmål om tid» før mindretallsregjeringen til May «kollapser».

Redaktør for Sky News, Adam Boulton, skriver i en kommentar at Theresa May «er ferdig som statsminister». Hun ba om velgernes støtte, noe de ikke ga henne. «De konservative er nådeløse mot tapere. Dette var et personlig nederlag for May», skriver Boulton.

Før valget håpet May å øke sitt flertall i parlamentet. Nå er Paris, Berlin og Brussel klar over at makten til statsministeren er langt mindre enn tidligere.

Ifølge Andrew Grice fra The Independent, betyr valgresultatet en slutt for en hard brexit, som May har gitt uttrykk for at hun ønsker seg. Nå er medlemskap i det indre markedet og åpne grenser for EU-borgere tilbake ved forhandlingsbordet.

Denis MacShane skriver i en annen kommentar i samme avis at selv om May danner en ny regjering er EU den store vinneren av valget.

John Curtice, fra The Independent, skriver at May har «misforstått» det britiske folket.

Til tross for et katastrofalt valgresultat, økte de konservative stemmeandelen til 42 prosent – opp fem poeng fra 2015. Noe som i hvilket som helst annet valg i løpet av de siste tre tiårene ha vært nok til å opparbeide seg flertall i parlamentet.

Men, Labour med Jeremy Corbyn i spissen kapret de yngre velgerne, og leverte en 10 poengs økning fra valget i 2015, opp til 40 prosent. Da Tony Blair vant valget i 2001, fikk Labour en stemmeandel like under 41 prosent.

«En koalisjon med gærninger»

Statsministeren får gjennomgå for at hun vil inngå en avtale for det nordirske unionistpartiet, DUP.

The Daily Mirror anklager May for å inngå en «koalisjon med gærninger» og peker på at det nordirske partiet er imot ekteskap for homofile og abort.

The Sun har på sin forside et bilde med Theresa May og DUP-leder Arlene Foster under tittelen «Det rare paret».

Avisen skriver i en leder at «Arlene Foster kan underholde seg selv med tanken om at hun kan påvirke Westminster fra Stormont».

«Flekset muskler»

The Guardian oppsummerer valgresultatet i Storbritannia på denne måten: «De unge flekset med deres politiske muskler, i et valg som styrket topartisystemet».

Avisen skriver videre at Storbritannias yngre generasjon for første gang viste sine politiske muskler, noe som resulterte i et «hung parlament» - et parlament på vippen, hvor ingen partier fikk rent flertall.

«The youthquake» – eller «ungdomsjordskjelvet» var en viktig del av Corbyns vei til et meget godt valgresultat for det britiske arbeiderpartiet.

En undersøkelse fra NME viser at nesten to tredjedeler av de yngre velgerne støttet Labour, og at Brexit var deres største bekymring.

Mannen som tapte, men vant likevel

Da britene gikk inn i valgkampen hadde velgerne svært liten tro på Corbyn som landets neste statsminister. I YouGov sin undersøkelse av velgernes mening om hvor godt kandidatene er egnet som landets leder hadde Corbyn −23 poeng da valgkampen startet og han opplevde massiv hets fra Tory-avisene.

Da Corbyn avsluttet valgkampen hadde han en oppslutning på +39 poeng hos YouGov.

For statsminister Theresa May har det gått i motsatt retning. I den samme målingen fra YouGov hadde hun +28 poeng, når det gjaldt velgernes mening om hennes evne til å være statsminister. Ved slutten av valget hadde hun +6 poeng.

Hun mottok massiv kritikk for ikke å stille opp i parttilederdebatter, og enkelte reformforslag møtte så stor motstand at hun måtte trekke dem.

For mens spekulasjonene raser gjennom de britiske avisene rundt Mays rolle som statsminister og leder i partiet, ser det ut som at Corbyn har sikret sin posisjon som Labour-leder, enn så lenge.

– Corbyn var ikke den som vant flest seter i parlamentet, men han kom ut av valget som en overraskende vinner, sier Rachel Younger fra ITV.

– Jeg og alle andre undervurderte Jeremy Corbyn, og hans evne til å vinne seter. Han motbeviste oss alle, og jeg er virkelig glad for at han gjorde det, sa Lucy Powell, tidligere skyggestatsråd for utdanning.