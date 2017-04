Theresa May varsler nyvalg i Storbritannia

Aftenposten oppdaterer saken.

Britenes statsminister Theresa May hasteinnkalte tirsdag til pressemøte utenfor statsministerboligen 10 Downing Street i London.

Hun stadfestet at britene nå skal forhandle om utmeldingen av EU. Hun sa at det er for stor splittelse i det politiske Storbritannia på et så viktig tidspunkt og at det brirtiske arbeiderpartiet truer med å sabotere utmeldingen.

– Skillene i Westminster vil true vår evne til å forhandle brexit. Vi trenger et nyvalg og vi trenger det nå, sa May.

Onsdag vil hun legge frem et forslag for parlamentet om nyvalg 8. juni.

– Vi trenger et sterkt og stabilt lederskap som kan føre oss gjennom brexit, sa May.

Spekulasjonene har gått høyt i det siste om nyvalg. Antagelsen er i så fall at May vil sikre en valgseier mens hun forhandler med EU om utmelding av unionen og mens tallene på meningsmålingene er fordelaktige.

Forrige gang May snakket med pressen foran den berømte døren til 10 Downing Street var da hun overtok som statsminister etter David Cameron.

Usikkerhet førte til at kursen på pund og børsindeksen i London falt da det ble kjent at en kunngjøring skulle komme.