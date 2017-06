SISTE: BBC melder at Theresa May vil møte dronningen kl. 13.30 for å be om å få danne regjering. Hun får støtte fra det nordirske partiet DUP.

De konservative blir største parti, men vil tape flertallet de hadde før valget og ende opp med 319 seter. Labour går kraftig frem til 261 seter. De EU-vennlige Liberaldemokratene får 12 seter, mens de skotske nasjonalistene (SNP) får 35.

Det viser den ferskeste prognosen fra BBC når det store flertallet av valgkretser er opptalt.

Valgresultatet er en enorm smell for statsminister Theresa May.

I april besluttet hun å skrive ut nyvalg tre år før tiden. Målet hennes var å øke De konservatives knappe flertall i parlamentet før de krevende Brexit-forhandlingene med EU som etter planen skulle starte om litt over én uke, men i stedet gikk det altså stikk motsatt vei.

– May vil ikke gå av

Det britiske pundet har falt kraftig etter at resultatene begynte å strømme inn, og flere mener nå at statsminister May må gå av.

Blant annet har Labour-leder Jeremy Corbyn bedt henne gjøre det rette for landet og trekke seg. Det gjøre også folk i hennes eget parti.

– Jeg vil si at vi gjennomførte en ganske fryktelig valgkamp, og da er jeg sjenerøs i min beskrivelse. Theresa May bør vurdere sin stilling, sier det konservative parlamentsmedlemmet Anna Soubry til BBC.

BBC politiske kommentator Laura Kuenssberg sier imidlertid at statsministeren ikke har noen intensjoner om å gå av. I stedet vil hun forsøke å danne en ny regjering.

Må samarbeide i parlamentet

De konservative hadde 331 seter før valget. For å få rent flertall i parlamentet trengs 326 seter.

Med 319 seter betyr det at partiet må forsøke å inngå samarbeid med de andre partiene i parlamentet. Pr. nå ligger det an til at de vil forsøke å danne flertall sammen med det nordirske unionistpartiet DUP som fikk 10 seter.

Et annet alternativ hadde vært Liberaldemokratene som gikk til valg på å avholde en ny folkeavstemning om EU og som vil ha et fortsatt tett forhold til unionen. Torsdag kveld avviste imidlertid talspersoner for partiet blankt å gå inn i en ny koalisjon med De konservative. De to partiene samarbeidet fra 2010 til 2015.

Enkelte spekulerer nå i om valgresultatet vil endre britenes forhandlingsstrategi overfor EU. Den konservative regjeringen tok i utgangspunktet til orde for en «hard Brexit» der de går ut av de indre marked, EUs tollunion og gjør slutt på fri flyt av arbeidskraft. Nå risikerer de å måtte samarbeide med krefter som vil ha et tettere forhold til unionen.

Klokken tikker for britene. Utmeldingsmekanismen ble formelt utløst i mars og de har to år på seg til å bli enige om en avtale med EU.

Some senior Tories calling for a "softer" Brexit. DUP saying the same, as a "price" for supporting a Con govt. Not clear what that means yet — Simon Hix (@simonjhix) June 9, 2017

Labour tok innpå

Lenge så det veldig lyst ut for May. I april ledet toryene med hele 20 prosentpoeng over Labour på målingene, men de siste ukene før valget krympet forspranget kraftig inn.

Håpet om at det var mulig å frata de konservative flertallet, begynte å øke i Labour.

På snittet av de siste målingene før valget var gapet ned til arbeiderpartiet fortsatt på rundt åtte prosentpoeng. Både pengeveddere og de fleste eksperter trodde at det konservative ikke bare ville beholde sitt flertall, men også øke det kraftig.

Dødt løp eller klar ledelse?

Målingene varierte imidlertid voldsomt. Enkelte viste nesten dødt løp mellom Labour og De konservative, mens andre anslo at De konservative ledet med så mye som 13 prosentpoeng.

Resultatene fra BBC viser at både De konservative og Labour går kraftig frem fra forrige valg, på bekostning av småpartiene. De konservative vil få rundt 43 prosent av stemmene, deres høyeste stemmeandel siden 1983, mens Labour får 40 prosent, den høyeste andelen stemmer siden 2001.

Ytre høyre-partiet UKIP, som var en viktig kraft i Brexit-kampanjen i fjor, blir helt utradert og får rundt 2 prosent, mot nesten 13 prosent ved valget i 2015.

De konservative har slukt en stor andel av disse velgerne, men det ser samtidig ser ut til at Labour har plukket opp flere tidligere UKIP-velgere enn det som var ventet. Det har bidratt til å begrense de konservatives fremgang i de gamle arbeiderpartibastionene i nord. Samtidig har Labour gått frem i urbane områder som London.

Clinton-valgkamp?

Flere mener May gjorde en overraskende svak valgkamp. Offentliggjøringen av det konservative partiprogrammet ble tatt dårlig imot. Samtidig nektet hun å stille i debatter mot Labour-leder Jeremy Corbyn, som har gjort en bedre figur enn mange ventet på forhånd.

– Det er nesten som om Theresa May så på Hillary (Clintons) kampanje og sa: «La oss gjøre det», skriver Robert Shrimsley, redaktør og kommentator i Financial Times på Twitter.

It's almost as if Theresa May looked at Hillary's campaign and said: "Let's do that" — robert shrimsley (@robertshrimsley) June 9, 2017

Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset. Han ble tidlig avskrevet som uvalgbar, men gjennom valgkampen har populariteten hans steget, mens Mays stilling har svekket seg.

Stefan Wermuth, Reuters

Oppslutningen om Labour står særlig sterkt blant de unge. Skulle Labour gjøre et godt valg, var de helt avhengige av at unge faktisk gikk ut og stemte.

I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister. Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.

Brexit, terror og kutt

Brexit har vært en viktig sak i valgkampen, men kanskje ikke så sentralt som Theresa May hadde ønsket. Det har også vært debatt rundt de konservatives kuttpolitikk, tilstanden i det britiske helsesystemet og om avgiftene studentene må betale universitetene.

I tillegg har tre terrorangrep rammet Storbritannia denne våren. Det siste skjedde på London Bridge under en uke før valget og bidro til å sette terrorbekjempelse og sikkerhet øverst på agendaen gjennom de siste dagene i valgkampen.