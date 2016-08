Ti drept under angrep på strand i Mogadishu

Den ytterliggående opprørsgruppa al-Shabaab har via en radiomelding tatt på seg ansvaret for angrepet på strandpromenaden torsdag kveld.

Dødstallene har steget de siste timene. De omkomne omfatter seks sivile, to medlemmer av sikkerhetsstyrkene og to av angriperne, ifølge Reuters.

Øyevitner fortalte nyhetsbyrået DPA sent torsdag kveld at minst seks mennesker var drept, mens en politikilde sa tallet kunne være høyere. Angrepet startet i 20-tiden med at noen kjørte en bil lastet med eksplosiver inn i restauranten Banadir Beach, som er tilknyttet et hotell på stranden.

Deretter gikk minst tre væpnede menn inn i bygningen og åpnet ild, opplyser polititalsmann Ahmed Aloley.

Sikkerhetsstyrker ankom stedet torsdag kveld, og det ble meldt om pågående skuddvekslinger i bygningen. Øyevitner beskriver kaotiske scener på Lido-stranden, som er et svært travelt område i den somaliske hovedstaden.

Skuddvekslingen endte rundt klokken 03:00 lokal tid, opplyser politiet.

– Jeg så likene av fem sivile og en hotellvakt, sier Marwan Omar, som overlevde angrepet. Han beskriver søndersprengte vinduer og en tykk røyksky.

I januar ble minst 20 mennesker drept i et bilbombeangrep mot et hotell og en restaurant på Lido-stranda.