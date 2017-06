Skogbranner gjør hvert år enorm skade på natur, bygninger, dyreliv og lokalsamfunn. Men i likhet med brannen som nå herjer i Portugal, går ofte også menneskeliv tapt.

Dette er de ti brannene mellom 1900 og i dag der flest mennesker er omkommet ifølge International Disaster Database (EM-DAT):

1. Midtvesten, USA 15. oktober 1918:

Ca. 1000 døde

Det er anslått at rundt 1000 mennesker omkom i brannen som rammet Wisconsin og Minnesota høsten 1918. Byen Cloquet i Minnesota skal alene ha mistet 400 av sine innbyggere.

De materielle skadene av katastrofen skal ha beløpt seg til nesten en million dollar.

2. Indonesia, september 1997:

STR/Scanpix

240 døde

Indonesia har vært utsatt for en rekke voldsomme skogbranner, men dette sies å ha vært den kraftigste. Brannfolk fra nabolandet Malaysia måtte krysse grensen for å bidra til å få brannen under kontroll.

240 mennesker omkom før brannen omsider ble slukket.

3. Canada, 29. juli 1916:

223 døde

Sommeren 1916 var usedvanlig tørr i Ontario i Canada. Skjebnedagen 29. juli samlet mange småbranner, startet av nybyggere som brente åkrene seg. Den ble til en, ødeleggende storm av flammer.

På et tidspunkt var brannfronten hele 64 km bred. Den ukontrollerte brannen la en rekke mindre byer i ruiner.

2000 kvadratkilometer brente ned før brannen var slukket. Svært få ble varslet om livsfaren på forhånd, og mange reddet livet ved å vasse ut i elver og vann. Ifølge offisielle tall omkom 223 mennesker.

4. Kina, mai 1987:

191 døde

Black Dragon-skogbrannen var den største i Kina på over 300 år og utraderte mer enn 73 millioner mål skog og en sjettedel av hele Kinas tømmerreserve.

191 mennesker mistet livet under brannen

5. Australia, 7. februar 2009:

Mark Graham / TT / NTB scanpix

173 døde

Australia har vært hjemsøkt av en rekke store branner. Men Black Saturday – brannene som herjet staten Victoria i Australia, er landets hittil verste brannkatastrofe. Busk- og gressbrannene startet lørdag 7. februar og er blitt stående som Australias «svarte lørdag».

173 mennesker omkom i brannen, mens 414 ble skadet.

6. Frankrike, august 1944:

83 døde

500 kvadratkilometer skog ble totalskadet i brannen i Landes-skogen sørvest Frankrike. Flere lokalsamfunn ble hardt skadet i det som regnes som den mest dødelige skogbrannen i Europa i moderne tider.

83 mennesker omkom

7. Australia, 16. februar 1983:

TT / NTB scanpix

75 døde

Serien av busk-branner rammet det sørøstlige Australia på datoen som er kjent som askeonsdag. Den dramatisk, hendelsen er derfor kjent som The Ash Wednesday fires.

Kraftig vind bidro til at mer enn 180 branner spredte seg i lynraskt tempo, og resulterte i enorme materielle ødeleggelser.

Da brannene var under kontroll etter fire døgn var 75 mennesker, hvorav 17 brannfolk døde.

8. Canada. 11. juli 1911:

73 døde

En knusktørr sommer var bakteppet for den verste skogbrannen som noensinne har rammet Canada.

Det blomstrende gullgraversamfunnet Porcupine var sentrum for den rasende brannen, som godt hjulpet av kraftig vind, slukte alt som kom i dens vei.

Mange mennesker druknet etter å ha kastet seg i sjøen for å unnslippe flammene. Dødstallene har vært anslått til nærmere 200, men offisielt omkom 73 mennesker.

9. Australia, 13. januar 1939:

71 døde

Brannen som brant ned et landområde på nesten 20.000 kvadratkilometer, ødela mer enn 3.700 bygninger og totalskadet flere byer, var lenge ansett som verdens verste.

Katastrofen ble en vekker, som førte til store endringer i landets skogforvaltning.

71 mennesker omkom.

10. Hellas, 24. august 2007:

Petros Giannakouris / TT / NTB scanpix

67 døde

Ekstremt varmt og tørt vær førte til at Hellas ble rammet av en serie dramatiske skogbranner sommeren 2007. Den mest dramatiske bredde seg i et enormt område sørvest for Athen i slutten av august. Utstyr og brannmannskaper fra hele Europa bidro i det gedigne forsøket på å få kontroll på situasjonen.

Totalt omkom 84 mennesker i de mange greske brannene. I augustbrannen alene omkom 67.