Tidligere FBI-direktør skal granske Russland-innblanding

Mueller skal utrede «den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål», opplyser justisdepartementet i USA.

– Jeg har avgjort at en spesialetterforsker er nødvendig for at det amerikanske folket skal ha full tiltro til resultatet av undersøkelsene, sier visejustisminister Rod Rosenstein i en uttalelse, ifølge Reuters.

Fornøyd

USAs president Donald Trump – som angivelig var kandidaten Russland ville hjelpe til å vinne valget – ønsker undersøkelsene velkommen.

– En undersøkelse vil bekrefte det vi allerede vet, at det ikke var noe samspill mellom min kampanjestab og noen utenlandsk enhet, skriver Trump i en uttalelse.

Presidenten legger til at han ser fram til en snarlig oppklaring av saken.

Også fra demokratisk side uttrykkes det glede over avgjørelsen.

– Jeg er svært fornøyd med at det er utnevnt en spesialetterforsker. Robert Mueller er en respektert tjenestemann, sier Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Spekulasjoner

Utnevnelsen av Mueller kommer få dager etter at hans etterfølger som FBI-direktør, James Comey, fikk sparken av Trump.

Etter oppsigelsen har eksperter og medier spekulert i hvorvidt Comey ble sagt opp for å sette en stopper for undersøkelsene av de påståtte forbindelsene mellom Trumps valgkampstab og Russland.

Mueller nyter stor respekt på tvers av de politiske skillelinjene i USA. Han tjente som sjef for FBI både under demokratiske og republikanske presidenter i perioden 2001 til 2013.

Etter at Comey tok over i 2013 har Mueller vært foreleser ved Stanford University og partner i et advokatfirma.

– Jeg tar på meg ansvaret for denne undersøkelsen og vil utføre den etter beste evne, sier Mueller i en kort pressemelding hvor han kommenterer utnevnelsen.