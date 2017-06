Tidligere FBI-sjef til USAs justisminister: Ikke la meg være alene med Trump

Uttalelsen skal ha kommet til justisminister Jeff Sessions dagen etter at Donald Trump ba Comey avslutte etterforskningen av Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, ifølge The New York Times.

Ifølge avisen mente Comey at Sessions måtte beskytte FBI fra politisk påvirkning fra Det hvite hus. Comey skal ha tatt Sessions til side etter et møte i februar og fortalt ham at private møter mellom FBI-sjefen og president Trump er upassende.

Sessions kunne imidlertid ikke garantere at presidenten ikke ville forsøke seg på å snakke med Comey alene igjen, ifølge avisen.

Etter sparkingen av Comey for en måned siden skrev The New York Times at Trump hadde bedt Comey om å avslutte etterforskningen av Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Andrew Harrer / AP / NTB scanpix

Høring i Senatet torsdag

Torsdag stiller den tidligere FBI-sjefen James Comey til høring i Senatet klokken 16 norsk tid.

Helt siden Comey fikk sparken for en måned siden, har ryktene svirret om hva han vet og hvorfor han mistet jobben. Høringen i Senatets etterretningskomité har potensial til å bli det viktigste politiske øyeblikket i USA siden valgdagen 8. november – en hendelse som vil bli direktesendt på alle de store amerikanske TV-kanalene.

En talsmann for FBI har nektet å kommentere saken, mens en talsperson for justisdepartementet, Ian Prior, sier at justisministeren mener det ikke er passende å svare på spørsmål fra mediene som kan være relatert til den pågående etterforskningen.

Hvor ille ute er egentlig Trump? Ifølge historiker har bare to andre presidenter i samtidshistorien hatt like store problemer.

Det sentrale spørsmålet i høringen

Det sentrale spørsmålet i den åpne høringen blir om Comey oppfattet det som at presidenten la press på ham for å tone ned Russland-etterforskningen og etterforskningen av Flynn.

Mediene har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger. Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever. I tillegg har han tilsynelatende oppgitt uriktige opplysninger da han skulle sikkerhetsklareres. Begge deler er straffbart.

Comey vil også få spørsmål om en middag han hadde med Trump i Det hvite hus. Der skal Trump ha bedt FBI-sjefen om å love at han ville være lojal mot ham. Comey svarte at han bare kunne love «ærlighet».

YURI GRIPAS / Reuters /NTB scanpix

Hevder Session har tilbudt å trekke seg

Justisminister Jeff Sessions har ifølge amerikanske medier i løpet av de siste månedene tilbudt å trekke seg. Avisen The Washington Post viser til to kilder «nær Det hvite hus».

Avisen The Wall Street Journal skriver at Sessions har kommet med tilbudet i løpet av de siste ukene. Men det var ikke et formelt tilbud, og Sessions ønsker å fortsette i jobben, skriver avisen.

Har du mistet oversikten over hva det egentlig er som etterforskes etter valget? I denne saken får du oversikt over det du trenger å vite om Trump og den russiske innblandingen i valget.

Mandag angrep Trump sitt eget justisdepartement, og med det også Sessions, på Twitter for at det vannet ut hans innreiseforbud etter at det første gang ble stoppet i retten.

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court - & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Gnisninger siden mars

Gnisningene mellom de to skal ha startet etter at Sessions i mars erklærte seg inhabil i granskingen av russisk innblanding i den amerikanske valgkampen, skriver flere amerikanske medier.

Sessions gjorde dette rett etter at han var blitt justisminister. Det skjedde bare én dag etter at The Washington Post avslørte at han hadde møtt Russlands ambassadør to ganger i løpet av valgkampen. Dette opplyste han ikke om i høringen Senatets justiskomité hadde i forbindelse med godkjenningen av ham som justisminister.

– Anser beslutning som svakhet

Trump fikk vite om Sessions inhabilitet kort tid før justisministeren offentliggjorde beslutningen på en pressekonferanse. Trump mener dette er en viktig årsak til at visejustisminister Rod J. Rosenstein utnevnte Robert S. Mueller III som spesialetterforsker til å lede etterforskningen av det amerikansk etterretning mener var Russlands innblanding i valgkampen.

The Wall Street Journal skriver, med en tjenestemann i Det hvite hus som kilde, at presidenten ser på Sessions’ beslutning om inhabilitet som et uttrykk for svakhet.

Trump skal også være misfornøyd med Justisdepartementets behandling av Trumps innreiseforbud til USA rettet mot seks muslimske land.