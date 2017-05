Tidligere diplomater fra USA møter nordkoreanske representanter i Oslo, melder flere medier.

Detaljene er uklare, men flere internasjonale medier, blant dem japanske TBS News og en rekke andre medier, melder at det holdes samtaler i Norge.

Ifølge en talsmann for Kinas utenriksdepartement håper Kina at samtalene skal bidra positivt til forholdet mellom USA og Nord-Korea, skriver NTB.

Det norske utenriksdepartementet vil ikke kommentere saken.

Nordkoreanske representanter møter tidligere amerikanske diplomater til uformelle samtaler mandag og tirsdag denne uken, melder det amerikanske nyhetsbyrået UPI.

UPI henviser til kilder i det sørkoreanske diplomatiet. Lignende møter skal ha foregått i Sveits og Malaysia i fjor, ifølge nyhetsbyrået.

Pave Frans sa for to uker siden at Norge ville være et godt valg som en mulig megler eller tilrettelegger for samtaler mellom USA og Nord-Korea.

UD vil ikke kommentere

Talsmann Shi Xiang i det kinesiske utenriksdepartementet hevder møtet er ventet å bli holdt i Norge, men det er uklart når det eventuelt skal være.

– Vi ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid, sier underdirektør Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til Aftenposten.

– Såkalte «Spor to-møter» avholdes jevnlig med ulike tema rundt om i verden, og foregår uavhengig av amerikanske myndigheter, sier en representant for USAs utenriksdepartement til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

«Halvveis sivile, halvveis offisielle»

En talsmann for sørkoreanske myndigheter sa mandag at landet ikke anser slike uformelle møter for å ha spesielt stor betydning.

– Vi ser ikke på slike samtaler som spesielt betydningsfulle ettersom vi samarbeider tett med amerikanske myndigheter om temaer knyttet til fred og stabilitet på den koreanske halvøya. Men vi følger nøye med på samtaler (med Nord-Korea, red.anm.) som avholdes på ulike nivå, sier Lee Duk-haeng, ifølge Yonhap.

Denne typen samtaler betegnes som «halvveis sivile, halvveis offisielle».

Forsker og professor Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO) sier at «kildegrunnlaget for ryktene virker usikkert».

– Om dette var et viktig møte mellom noen som hadde fullmakter til å snakke om substansielle ting, ville nok ikke noe utenriksdepartement bekreftet det, sier han til Aftenposten.

Fikk ikke USA-visum

Choe Son-hui, som leder USA-divisjonen i Nord-Koreas utenriksdepartement, skal søndag ha reist fra Beijing til Europa for å representere Nord-Korea i slike uformelle samtaler, ifølge UPI.

Ifølge japanske og sørkoreanske medier var det i utgangspunktet meningen at Choe skulle møte amerikanerne i New York i mars, men delegasjonen fikk visumsøknadene avslått.

Også TV Asahi skriver om det angivelige møtet. Ifølge nettsiden skal tidligere ansatte i det amerikanske utenriksdepartementet møte nordkoreanske tjenestemenn i Oslo.

Frykter ny prøvesprengning

Nord-Korea har den siste tiden gjennomført flere mislykkede prøveoppskytinger av langtrekkende raketter.

Landet har atomvåpen, men har så langt ikke klart å lage så små bomber at de kan festes på raketter eller slippes fra fly. En mulig sjette prøvesprengning av atomvåpen kan også være på trappene.

Har forhandlet før

USA og Nord-Korea har ikke ført seriøse samtaler om landets atomprogram de siste årene.

I 1994 avtalte de to landene at atomvåpenprogrammet skulle stanses i bytte mot gradvis normalisering av forholdet. Avtalen ble brutt gang på gang og havarerte helt i 2003.

Under George W. Bush ble det forhandlet frem to avtaler. De ble begge brutt, den ene allerede før den trådte i kraft.

Under president Barack Obama fulgte USA en linje som ble kaldt «strategisk tålmodighet». Den gikk ut på at amerikanerne nektet nye samtaler så lenge nordkoreanerne fortsatte med rakett-tester og atomprøvesprengninger.

Trump-administrasjonen har signalisert at perioden med «strategisk tålmodighet» er over.