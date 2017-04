Tillerson: Forholdet mellom USA og Russland er på et bunnivå

Tilliten mellom USA og Russland er svekket under president Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin, ifølge Reuters.

Uttalelsen kommer i forbindelse med onsdagens møte i Moskva mellom den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, og den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson.

Tillerson bekrefter at forholdet er på et bunnivå

Lavrov oppsummerer under en pressekonferanse i etterkant av møtet, at det var konstruktivt.

– Jeg håper møtet med Tillerson og president Putin ikke var forgjeves, og at vi nå forstår hverandre bedre, avsluttet Lavrov.

Møtet skal ha vart i drøye to timer, og det var ikke en oppstemt Rex Tillerson som møtte pressen etterpå.

– Vi diskuterte status for forholdet mellom USA og Russland og er enige om at det er på et bunnivå, sa Tillerson

Videre sa den amerikanske utenriksministeren at verdens to største atomkraft-makter ikke kan ha et slikt forhold.

Trump kaller Assad «et dyr»

Dette er det første møtet mellom et høytstående medlem av Trumps regjering og russiske myndigheter. Temperaturen mellom de to stormaktene er stigende etter det amerikanske angrepet på den russiske militærbasen i Syria.

I bagasjen til Moskva hadde Tillerson et ultimatum: Ifølge TV-kanalen ABC: Russland må velge mellom Assad og USA.

President Donald Trump går hardt ut mot president Vladimir Putin for å støtte Syrias president Bashar al-Assad, som han kaller "et dyr", skriver NTB.

– Putin støtter en person som er tvers igjennom ond, og det tror jeg er ille for Russland. Jeg tror det er veldig ille for menneskeheten og veldig ille for verden, sier Trump i et intervju med TV-kanalen Fox Business Network.