Tilsto drap på tre norske jenter: Nå kommer selvbiografien hans.

Bergwall hadde vært underlagt tvungent psykisk helsevern siden 1991 da han slapp ut i april i fjor. Etter terapi tilsto Bergwall i alt 39 drap, og han ble fra 1994 til 2000 dømt for i alt åtte av dem.

Uten tekniske spor som knyttet ham til noen av drapene, ble han blant annet også funnet skyldig i drapene på norske Therese Johannessen, Trine Jensen og Gry Storvik. I 2008 trakk Bergwall alle tilståelsene og ble senere frikjent i alle sakene.

Fakta: Dette er Sture Bergwall Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick, har vært underlagt tvungent psykisk helsevern siden 1991. Etter terapi tilsto Bergwall i alt 39 drap.

Mange av sakene ble henlagt, men han ble i årene 1994 til 2000 dømt for til sammen åtte drap, blant dem på norske Therese Johannessen, Trine Jensen og Gry Storvik.

Han trakk alle tilståelsene i 2008 og ble senere frikjent i alle sakene. Den siste frikjennelsen forelå i november 2013. Det fantes aldri noen tekniske bevis mot Bergwall.

En regjeringsoppnevnt granskningskommisjon i Sverige konkluderte med at alle involverte, etterforskere, psykiatriske fagpersoner og forsvarerne, opptrådte kritikkverdig og lot seg forlede av Bergwall.

En tilsvarende norsk rapport konkluderte med at de norske etterforskerne lot seg forlede av sine svenske kolleger og kritiserte både politi og påtalemyndighet for systemsvikt.

Bergwall er fremdeles dømt for seksuelle overgrep mot fire gutter i 1969, vold i 1974 og ran og gisseltaking i 1990. I alle sakene ble han dømt til psykiatrisk behandling.

I april 2015 ble den tvungne psykiatriske behandlingen av Bergwall avsluttet etter 23 år. (©NTB)

Kommer ut torsdag

– På torsdag kommer min bok ut! Spennende, skriver Bergwall selv på Twitter tirsdag ettermiddag.

På forlaget Forums hjemmeside presenteres historien om Sture Bergwall/ Thomas Quick som ble satt inn på tvungent psykisk helsevern etter et mislykket bankran i 1991. I boka forteller han om livet på Säter sykehus, hvordan han ble medisinert, og om terapien han ble gjenstand for.

Sture Bergwall har lagt ut dette bildet av boka på sin instagramkonto:

Skriver om falske tilståelser

– Fremfor alt forteller han om perioden da han tilstår et trettitalls drap som han ikke hadde begått, og om det sirkuset som oppsto da terapeuter, politi og statsadvokater gjorde sitt beste for å overbevise verden om at Thomas Quick var Sveriges verste seriemorder, lyder det fra presentasjonen av boka.