Tiltalte taus i retten etter drap på britisk politiker

53-åringen deltok tirsdag på et rettsmøte i London's Central Criminal Court via en videolink fra fengselet der han sitter.

Han er i tillegg til drapet på Cox tiltalt for å ha angrepet en eldre mann som ble alvorlig skadd, samt ulovlig våpenbesittelse.

Dommeren ga ordre om at det skulle anføres at tiltalte erklærte seg ikke skyldig på alle tiltalepunkter som følge av at han selv ikke ville svare.

Jo Cox (41) ble skutt og knivstukket 16. juni i år. Drapet skjedde på gaten i hennes eget valgdistrikt Birstall, som ligger 32 mil nord for London.

Rettssaken skal etter planen innledes 14. november og vil vare i fire uker.