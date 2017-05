Titusener feiret Irans nyvalgte president: – Det iranske folk har valgt veien til samhandling med verden, langt fra ekstremisme.

– Budskapet fra vårt folk er svært tydelig. Det iranske folk har valgt veien til samhandling med verden, langt fra ekstremisme, sa Rouhani i en fjernsynssendt tale lørdag.

Rouhani ble gjenvalgt med hele 23 millioner stemmer, 57 prosent, i fredagens presidentvalg. Den ytterliggående utfordreren Ebrahim Raisi fikk 38 prosent av stemmene.

Titusener av mennesker sto tett i tett på Valiasr-plassen og trafikken i Teheran er fullstendig kaotisk fordi alle er ute og kjører for å feire seieren til Rouhani. Ved Valiasr-plassen satte hundrevis av mennesker fra seg bilene sine for å gå frem til plassen. Folk klappet taktfast i hendene og ropte slagord. Noen hadde med plakater av Rouhani, mens andre hadde med bilder av andre ledere for reformbevegelsen.

Tor Arne Andreassen

Raisi hadde solid støtte fra det mektige, ikke-valgte presteskapet og lovet blant annet en langt strengere holdning til Vesten, samt mer penger til de fattige.

Reform-agenda

Valget ble fremstilt som en folkeavstemning om den mer moderate Rouhanis reformagenda og atomavtalen, som ga sanksjonslettelser i bytte mot internasjonalt innsyn i landets kjernefysiske program.

– Det iranske folk ønsker å leve i fred og vennskap med resten av verden, men godtar ingen trusler eller ydmykelser, sa Rouhani i sin seierstale.

Stikk til Saudi-Arabia

Presidenten kom også med et tilsynelatende stikk til erkerivalen Saudi-Arabia, der USAs president Donald Trump under helgens besøk varsler våpenavtaler for nesten 1000 milliarder kroner.

– Vårt folk har kunngjort overfor våre naboland og hele regionen at måten å hegne om vår sikkerhet på, er å styrke demokratiet og ikke stole på utenlandske makter, sa Rouhani.

Iran er selv militært tungt inne i kampen mot IS i Irak, og har sendt tusenvis av soldater og militskrigere til Syria, der de støtter regimet i kampen mot syriske opprørere. Iran antas dessuten å støtte houthi-militsen i kampen mot Jemens saudistøttede regjeringsstyrker.

Manglende frihet

Mange som stemte på Rouhani i presidentvalget i 2013, og deretter sikret hans moderate allierte en brakseier i parlamentsvalget i fjor, er skuffet over manglende endring.

De økonomiske løftene som fulgte med atomavtalen, har så langt ikke gitt noen bedring for folk flest, men valgresultatet kan være et uttrykk for tålmodighet.

– Stemmene til Rouhani, særlig på landsbygda, viser at det iranske folk ikke lenger har tro på økonomisk populisme og radikale endringer, sier Iran-analytiker Ali Vaez i International Crisis Group.

– De har modenheten til å forstå at løsningen på landets problemer ligger i dyktig ledelse av økonomien og i et mer moderat forhold til utlandet, tilføyer Vaez.

Åpen debatt

Valgresultatet regnes som en seier for de reformvennlige, men få venter seg noen rask demokratisk omveltning. Rouhani er selv en del av Irans religiøse elite, og har ikke kunnet vise til noen reell bedring i menneskerettssituasjonen i landet.

Presidenten har dessuten begrenset innflytelse. Den øverste lederen ayatolla Ali Khamenei (77) og hans forlengede arm, det erkekonservative Vokterrådet, har siste ord.

For i det hele tatt å kunne stille til presidentvalg, må man gjennom det trange nåløyet til Vokterrådet, som bare godkjente 6 av over 1.600 kandidater, og ingen kvinner.

– Kandidatene er godkjent av regimet, men innenfor denne rammen har debatten vært veldig hard, åpen og kritisk. Det synes å ha fått folk til å gå til valglokalene, sier Per Jönsson ved Utrikespolitiska Institutet til TT.

Stort oppmøte

Ifølge iranske myndigheter deltok hele syv av ti stemmeberettigede i valget. Presidenten har nytt spesielt godt av støtte fra Irans unge og den høyt utdannede middelklassen, selv om sosiale og demokratiske friheter har uteblitt under Rouhani.

– En del av dem som stemte på Rouhani, var kanskje ikke så tent på alternativet heller, så de stemte taktisk, sier analytiker Erika Holmquist i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) til TT.