To døde etter skyting nær valglokaler i California

I tillegg ble to personer såret i skyteepisoden.

Politiet sier de tok hånd om tre sårede da de kom til å stedet, og at de besvarte ilden fra gjerningsmannen. Han ble senere erklært død på stedet. En av de sårede ble erklært død på et sykehus i nærheten.

Skytingen var ikke relatert til tirsdagens valg i USA, opplyser politiet.

Episoden skjedde i byen Azusa, rundt fire mil øst for Los Angeles. Skytingen førte umiddelbart til at to valglokaler og flere skoler ble stengt. Ifølge en velger ble rundt 30 personer værende igjen inne i det ene valglokalet etter stengningen.

Myndighetene ba folk om å benytte seg av andre valglokaler i stedet. Etter en stund åpnet ett av lokalene opp igjen for velgere.