Den prorussiske kandidaten Igor Dodon har erklært seier i presidentvalget i Moldova. Samtidig går Bulgarias statsminister Boiko Borisov av etter at opposisjonens kandidat, den russiskvennlige generalen Rumen Radev fra Sosialistpartiet, vant presidentvalget.

Dermed har de to tidligere Sovjet-kontrollerte statene i «Russlands bakgård» tatt et steg nærmere Moskva. Det betyr samtidig et steg vekk fra EU, skriver blant andre The Wallstreet Journal.

Russisk propaganda, hacking og støtte til partier på ytre høyre skaper stor bekymring blant Europas ledere: Slik jobber Russland for å bryte opp samarbeidet i Europa.

– Alle forstår at jeg har vunnet

GLEB GARANICH / X00550

Moldovas andre runde i valget på ny president var i stor grad et valg mellom øst og vest, mellom Russland og EU. Og velgerne valgte øst framfor vest. Sosialistpartiets leder Igor Dodon hadde en oppslutning på cirka 54 prosent da over 98 prosent av stemmene var talt opp. Den proeuropeiske rivalen Maia Sandu fikk rundt 46 prosent.

– Alle forstår at jeg har vunnet, sier Dodon like etter midnatt. Han maner til ro og sier han vil være en president for alle i Moldova.

– Vi trenger ikke destabilisering, vi trenger ikke konfrontasjon, som enkelte prøver å få i stand, sier han.

Les også:

EU-ambisjoner

Det var på forhånd ventet at Dodon ville vinne det første direkte presidentvalget på 20 år. Han fikk nesten halvparten av stemmene i første valgomgang, men altså ikke nok til å unngå en ny runde.

GLEB GARANICH / X00550

Dagens regjering i Moldova har uttalte ambisjoner om å bli med i EU. Men det lille landet som ligger kilt mellom Romania og Ukraina, har slitt med å finne en kurs som balanserer mulig EU-medlemskap mot lojalitet til Moskva.

Statsministeren i håndjern

Økonomien har blitt hardt rammet etter at 8 milliarder kroner – omtrent en åttedel av landets brutto nasjonalprodukt – forsvant fra bankene i en korrupsjonsskandale i fjor.

Flere medlemmer av den EU-vennlige eliten skal ha vært innblandet i skandalen, og Moldovas innbyggere kunne se tidligere statsminister Vlad Filat bli lagt i håndjern i parlamentet på direktesendt TV, skriver The Guardian.

William Hill, tidligere leder for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSE) delegasjon til Moldova, sier til avisen at lokale forkjempere for Vesten eller EUs dårlige opptreden har bidratt til å undergrave folks tro på «Vestens idealer og EU og USA som effektiv medisin mot det som feiler deres samfunn og økonomier».

Les også:

Russiskvennlig general er Bulgarias nye president

I EUs fattigste medlemsland, Bulgaria, viser valgdagsmålingene at den russiskvennlige generalen Rumen Radev får nærmere 58 prosent av stemmene i presidentvalget. Motstanderen, Tsetska Tsatsjeva fra Borisovs konservative parti, fikk bare rundt 35 prosent på målingene.

Før bulgarerne søndag gikk til urnene for andre runde i presidentvalget sa statsminister Borisov at han ville gå av dersom hans partis kandidat, Tsatsjeva, ikke vant.

Darko Vojinovic / TT / NTB Scanpix

Regjeringskrise

Søndag kveld kunngjorde statsministeren at han går av.

– Jeg vil levere inn avskjedssøknad i morgen eller i overmorgen. Resultatet viser tydelig at koalisjonen ikke lenger har flertallet, sa den avtroppende statsministeren.

Kunngjøringen vil trolig føre til nyvalg allerede neste vår og øker risikoen for mer politisk uro i landet, som er det fattigste i EU. Det er kun to år siden Borisov tiltrådte som statsminister i landet for andre gang.

Les også:

Prorussisk ikke-politiker

Rumen Radev regnes som mer prorussisk enn dagens svært Europa-vennlige president, Rosen Plevneliev. 53-åringen regnes som en protestkandidat uten politisk erfaring, og han har mobilisert mange velgere som er frustrert over korrupsjon i politikken og rettsvesenet.

Mange Bulgarere vil gjerne at landet skal ta opp igjen handelen med Russland, skriver The Guardian. Radev har tatt til orde for å avslutte EUs sanksjoner mot Russland, og mener Bulgaria bør være pragmatiske når det gjelder Moskvas avgjørelse om å annektere Krim.

Bulgarias nye president, som er en tidligere NATO-pilot, har tidligere uttalt at «å være pro Europa ikke er det samme som å være anti Russland».