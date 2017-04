To forfattere snakket med 100 av Hillary Clintons nærmeste. Boken deres forteller om en kampanje som var i trøbbel fra dag én.

– Unnskyld, herr president.

Klokken hadde passert halv tre om morgenen, 9. november 2016. For andre gang på noen få minutter måtte Hillary Clinton gjennomføre en telefonsamtale som bare noen timer tidligere hadde virket helt utenkelig.

Den første var til Donald Trump, den tidligere realitystjernen som nettopp var blitt valgt til USAs 45. president.

– Gratulerer, Donald, hadde Clinton sagt – mellom sammenbitte tenner.

Hun hadde forsøkt å høres lystig ut, men hver eneste muskel i kroppen hennes dirret av raseri og skuffelse i den korte samtalen.

Og nå måtte hun innrømme overfor president Obama at hun hadde mislykkes i å sikre at arven hans ble videreført i Det hvite hus.

Snakket «off the record» for å få bakomhistorien

Nederlaget var brutalt. Og det var i stor grad hennes egen skyld, skriver forfatterne Jonathan Allen og Amie Parnes i boken Shattered: Inside Hillary Clinton’s doomed campaign, som ble utgitt denne uken.

– Hun kommer ikke til å like boken. Jeg tror mange vil få sympati med henne etter å ha lest den, men hun kommer ikke til å sette pris på den selv, sier Allen til Aftenposten.

Han og Parnes sitter bak et bord i en bokhandel på Manhattans Upper West Side mens de signerer bøker. De to erfarne politiske journalistene har nettopp fortalt et hundretall ivrige tilskuere om hvordan Clinton endte opp med å tape et presidentvalg hun hadde svært gode muligheter til å vinne.

– Man kan peke på Russland-forbindelsene, Trumps populisme eller FBI-sjef Comeys innblanding på tampen av valgkampen. Men når alt kommer til alt handler dette om at Hillary Clinton var en elendig presidentkandidat, slik hun også var i 2008, sier Parnes.

De to forfatterne har intervjuet rundt 100 kilder – ofte gjentatte ganger over lang tid – for å skrive boken. Mange historier fortelles her for første gang – blant annet får leserne være flue på veggen hos en stadig mer frustrert Hillary Clinton på valgnatten.

Alle intervjuene ble gjort «off the record» og under forutsetning av at informasjonen ikke ville bli publisert før valget var over.

Kampanjen kom skjevt ut fra startgropen

Allen og Parnes kjenner både Clinton og folkene rundt henne fra før. I 2014 publiserte de boken HRC, som handlet om Clintons tid som utenriksminister.

– Den gang var det mange som mente at vi tegnet et i overkant sympatisk bilde av henne. Men alt vi gjør, er å rapportere det vi hører. Og det er det samme vi har gjort denne gang, sier Allen.

Boken tegner et detaljert bilde av en kampanje som kom skjevt ut fra startgropen. Clinton, som selv har innrømmet at hun mangler den naturlige karismaen som gjorde Barack Obama eller ektemannen hennes, Bill Clinton, til så gode kandidater, valgte i stedet å prioritere det politiske budskapet. Men forfatterne hevder at hun aldri klarte å spisse dette budskapet på en måte som velgerne kunne forstå.

– En av medarbeiderne hennes beskrev en vegg i valgkamphovedkvarteret der noen hadde skrevet «Hillary er for...». Under denne overskriften hadde folk dekket veggen med ting hun var for. Det illustrerte noe av problemet – hvis du støtter alt, støtter du samtidig ingenting. Og velgerne slet med å forstå hva Clinton egentlig ønsket å gjøre, sier Parnes.

Talene hennes ble skrevet av komiteer og ble ofte så gjennomarbeidet og overlesset med innhold at de gjorde det vanskelig for Clinton å formidle et klart budskap.

Dette sto i klar kontrast til Bernie Sanders, som ga Clinton overraskende sterk motstand i nominasjonskampen, og Donald Trump, som endte opp med å vinne presidentvalget. Begge baserte kampanjene sine på noen få, klare punkter som de gjentok igjen og igjen.

Informasjonen ble logisk først da Clinton tapte

Allen og Parnes påpeker også at Clinton-kampanjen bommet grovt i strategien da de valgte å rette mesteparten av oppmerksomheten sin mot å overtale trofaste velgere til å gidde å stemme – snarere enn å overtale nølende velgere til å satse på henne.

Resultatet var at svært mange velgere som satt på gjerdet – spesielt arbeiderklassevelgere i det såkalte «rustbeltet» i den nordøstlige delen av landet – stemte på Trump i stedet og sikret ham en seier i delstater som Michigan, Wisconsin og Pennsylvania.

Boken tegner et bilde av en kampanje preget av interne konflikter og en kandidat som ikke forstår hvordan hun skal appellere til velgerne. Allen sier at problemene var tydelige fra starten av.

– Vi syntes det var veldig rart. Alle pilene pekte mot seier, men informasjonen vi fikk fra kildene våre pekte mot en historie om en mislykket kampanje. Det ble et problem – vi trodde jo at vi holdt på med en bok om den neste presidenten. Det var først da hun tapte at alle puslespillbrikkene falt på plass, sier Allen.

Hverken han eller Parnes vil si om Clinton selv er blant kildene de har snakket med i arbeidet med boken. Men de gjør det klart at miljøet rundt den tidligere presidentkandidaten er svært lukket og at det har vært vanskelig å få folk til å vise dem nok tillit til å fortelle den upolerte sannheten om Clinton-kampanjen.

– Neste gang skal vi skrive om noen som gjør seg selv litt mer tilgjengelig, sier Parnes.

– Ja, kanskje dronning Elizabeth, humrer Allen.

Kampanjefolk tar til motmæle

Flere medlemmer av Clintons valgkampapparat gikk torsdag ut for å korrigere inntrykket som blir skapt i Allen og Parnes’ bok.

– De tegner et bilde av en kampanje som er hemmet av interne kamper og som derfor ender opp med å bli paralysert, og at dette er årsaken til nederlaget. Det er vanskelig å lese en omtale av kampanjen, som besto av et dedikert og dyktig lag, som om de var leiesoldater med lumske motiver og som ikke var lojale overfor en kandidat som blir beskrevet som «imperialistisk» og med dårlig kontakt med kampanjen. Det er rett og slett ikke beskrivende for den kampanjen, den staben eller den kandidaten jeg tilbrakte 18 måneder i skyttergravene med, skriver Christina Reynolds, Clintons visekommunikasjonsdirektør, i et blogginnlegg.

