Likhetene mellom Labour-leder Jeremy Corbyn og «den eneste sosialisten» i den amerikanske Kongressen, Bernie Sanders (74), er mange. Enkelte britiske medier har gått så langt som å gi Corbyn kallenavnet «Mini-Sanders».

Corbyn har blitt beskrevet som den mest venstrevridde Labour-lederen gjennom tidene, fått kallenavnet «røde Corbyn» og blir beskyldt for å være marxist. Sanders blir betegnet som den amerikanske kongressens eneste sosialist. Begge har klart å skape engasjement blant en velgergruppe som sjeldent møter opp, de unge.

– Prinsippfaste og kompromissløse

Da britene stemte for å forlate den EU, var det de gamle som troppet opp i valglokalene; nå har du unge fått sin revansj.

«The Youthquake», eller «ungdomsjordskjelvet», spilte en viktig rolle for Labours økende oppslutning i meningsmålingene, skriver flere britiske aviser, deriblant The Guardian.

Øivind Bratberg, statsviter ved Universitetet i Oslo med britisk politikk som spesialfelt, mener det er interessant å sammenligne de to politikerne, som har klart å engasjere de unge.

– Det er klokt å sammenligne Corbyn og Sanders, selv om USA og Storbritannia er grunnleggende forskjellige på mange måter, sier Bratberg.

I mange andre land er det yngre politikere som fronter politikken som Sanders og Corbyn står for, blant annet Canadas statsminister Justin Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs tidligere president Barack Obama.

– I Corbyn og Sanders tilfeller har det vært vel så viktig å ha en ringrev som har vist seg å være prinsippfast, som ikke har inngått kompromisser og som ikke har snudd kappen etter vinden, forklarer Bratberg.

Til tross for at både Corbyn og Sanders har med seg litt uheldig bagasje, appellerer de voldsomt hos yngre velgerne.

– De har stått for en annen samfunnsorden som innebærer et grunnleggende brudd med en del av vår tids nyliberale samfunnsorden. Dette har det vært en veldig appetitt for – spesielt i Storbritannia – og vi har sett lignende tendenser i USA, sier han.

Bratberg mener valgresultatet i Storbritannia skiller seg ut ved at den regulære venstresiden viste en fremgang, i sterk kontrast til andre europeiske valg.

– I Nederland og Frankrike ble valgene et oppgjør med høyreradikalisme, fremmedfiendtlighet og EU-skepsis. I Storbritannia har det dels vært et oppgjør om fordelingsspørsmål og Brexits form og fasong, forklarer han.

May gjorde Corbyn karismatisk

Det er ingen tvil om at de to er «grå menn», mener Storbritannia-ekspert og tidligere utenriksredaktør i Dagsavisen Per Edgar Kokkvold. Han tror at et ønske om klarere tale fra politikerne, er grunnen til Corbyn og Sanders’ popularitet.

– Det viser et savn etter politikere som ikke endrer profil etter hva de har mest å tjene på, noe Corbyn og Sanders ikke har gjort, sier Kokkvold.

Corbyns popularitet mener han May har mye av skylden for.

– Hun har absolutt ingen karisma, men hun har en viss troverdighet. Dette kom godt frem i valgkampen, for det så ut som at May bare ønsket å komme seg fortest mulig hjem. Dette gjorde at til og med Corbyn fremsto som karismatisk, mener Kokkvold.

Han trekker en sammenligning mellom Theresa May og Hillary Clinton, som få måneder før presidentvalget i USA beskrev president Donald Trumps velgere som en kurv av avskyelige mennesker («Basket of deplorables»).

– Hun viste forakt for vanlige velgere, og hun fortalte på den måten hva hun egentlig mener om vanlige folk, fremholder Kokkvold.

Negativ trend – snur vinden?

Å få ungdommen til å møte opp på valglokalene i Vesten, har vist seg å være svært utfordrende. Selv om valgoppmøtet generelt i den vestlige verden er synkende, er det bekymringsfull hvor få unge som stemmer, skriver The Economist.

I Canada opplevde landet en voldsom vekst i 2015, populært kalt «Trudeau- effekten». Under valget i 2011 stemte kun 39 prosent av de unge i aldersgruppen 18–24. Fire år senere, da Trudeau sto på stemmeseddelen, økte andelen i den samme aldersgruppen som stemte, til 57 prosent.

I Storbritannia anslår en valgdagsmåling fra NME at 53 prosent i aldersgruppen 18–24 år stemte ved årets valg. Det var en økning på 12 prosent fra valget i 2015.

Hele 60 prosent i aldersgruppen 18–34 opplyser i den samme målingen at de stemte på Labour, og 66 prosent av 18–24 åringene stemte på Corbyns parti.