To menn ble drept da de forsøkte å forsvare muslimske kvinner mot hets

Politiet pågrep fredag en mann som løp bort fra bybanen etter angrepet i Portland. Det jobber med å identifisere gjerningsmannen og ofrene, melder nettavisen The Oregonian.

Før knivstikkingen snakket mannen hissig om mange temaer og kom med etniske og religiøst nedsettende slengbemerkninger før han vendte oppmerksomheten mot to unge kvinner. Kvinnene skal ha vært muslimer, hvorav en av dem gikk med hijab, opplyser Pete Simpson, Portland-politiets talsperson.

Ifølge et øyenvitne forsøkte en gruppe menn å roe ned mannen, men han svarte med å knivstikke dem. En av dem som ble stukket, ble erklært død på stedet. En annen person døde på sykehus av skadene. Ytterligere en person ble såret i angrepet.

Skjelte ut kvinnene

The New York Times skriver at et vitne på toget opplevde at angriperen skrek at muslimer er kriminelle. Dette skal ha skjedd like etter at de to muslimske kvinnene kom på toget.

– Det er forferdelig. Det er ingen annen måte å beskrive det på, sier Simpson.

Politiet vet ikke om mannen som gikk til angrep, har psykiske helseproblemer eller om han var ruset på alkohol eller andre rusmidler. Simpson sier det er uklart hvorfor man ropte og skrek.

– Han snakket om mange forskjellige ting, det var ikke bare spesifikke antimuslimske utrop.

De to unge kvinnene skal ikke ha blitt skadet. De forsvant fra stedet før politiet fikk snakket med dem, men Simpson håper de tar kontakt for å bistå politiet med flere detaljer om det som skjedde.