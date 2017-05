To nye menn pågrepet etter Manchester-terror – totalt sitter åtte i varetekt

Politi og sikkerhetspersonell skal ha funnet sprengstoff som kan klargjøres for et nær forestående angrep. Det skriver avisen Independent.

Det er gjennomført en rekke aksjoner i forbindelse med terroren mandag kveld, da 22 personer ble drept og et hundretall såret. Politiet i Manchester opplyste onsdag at seks menn og én kvinne var pågrepet. Kvinnen ble senere sluppet ut igjen. En av de pågrepne er bror til den antatte gjerningsmannen.

I morgentimene torsdag ble ytterligere to menn pågrepet, opplyser Manchester-politiet på Twitter.

Den mistenkte gjerningsmannen Salman Ramadan Abedi (22) døde da han utførte angrepet.

Abedis far, samt en annen bror, er anholdt i Libya. Faren skal ikke være siktet for noe, men skal være tatt inn som vitne.

Faren til antatt gjerningsmann: – Alt var normalt

I et intervju med Reuters sier faren at han snakket med den antatte selvmordsbomberen for fem dager siden og at «alt var normalt» da.

Han sier sønnen ikke fortalte familien at han skulle reise til Manchester, men sa han skulle på pilegrimsreise. Faren sier 22 år gamle Salman Abedi ikke hadde ekstremistiske synspunkter eller var en del av IS.

Han sier sønnen heller ikke hadde reist til Syria. Faren sier han fordømmer «terrorhandlinger mot sivile og uskyldige mennesker».

Storbritannia på høyeste beredskapsnivå

22 personer er bekreftet døde etter terrorangrepet på Manchester Arena etter en konsert med Ariana Grande mandag. Onsdag morgen var tilstanden for de 20 av de 120 skadede karakterisert som kritisk.

Tirsdag hevet Storbritannia trusselnivået fra «alvorlig» til «kritisk», noe som innebærer at et nytt terrorangrep kan være nær forestående.