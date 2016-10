To politibetjenter drept - mistenkt pågrepet etter 12 timer

Det var de to politibetjentene Jose Vega (63), en veteran med 35 års tjeneste i politiet, og 27 år gamle Lesley Zerebny som ble drept midt på dagen lørdag lokal tid.

Vega planla sin pensjonering fra politiet og skulle egentlig ikke ha vært på jobb lørdag, men tok en overtidsvakt. Zerebny hadde nylig kommet tilbake på jobb etter barselpermisjon, skriver CNN.

Vitner opplyser til lokale medier at de hørte 10–20 skudd, skriver The Guardian, som også melder at politiet rykket ut i forbindelse med «husbråk» da skytingen skjedde.

Tilstanden til den sårede politibetjenten er ikke kjent.

«Husbråk»

– Det var en vanlig melding om husbråk, og han bestemte seg for å åpne døren og skyte mot noen av lovens håndhevere, sier en beveget politisjef Bryan Reyes.

Han sier at de to politibetjentene sto i nærheten av ytterdøren i huset og snakket med den mistenkte gjerningsmannen.

– De prøvde å forhandle med den mistenkte for å få ham til å overgi seg, da han plutselig skjøt dem, sier politisjefen.

Politiet i Palm Springs / NTB Scanpix