To politibetjenter skutt i sentrum av Paris

Saken oppdateres.

Det melder TV-kanalen BFMTV. De skriver videre at den antatte gjerningspersonen også er drept.

På Twitter ber politiet folk holde seg unna området rundt den lange hovedgaten. De opplyset at det pågår en større sikkerhetsoperasjon i området. Ifølge Le Parisen fant hendelsen sted mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V

Aftenpostens journalist Alf Ole Ask befinner seg nå i Paris. Han opplyser at flere metrostasjoner er stengt og at det er store politistyrker tilstede.

🔴 Nous vous conseillons d'éviter le secteur des Champs Élysées

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police