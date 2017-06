Utspørringen av tidligere FBI-sjef James Comey ble en totimersseanse som inneholdt mer drama, saftige beskyldninger og spenning enn hva som er vanlig i slike høringer.

Mange sammenligner det med spenningen som var knyttet til Watergate-høringene i 1973–74, der hele nasjonen fulgte spent med på hva som skjedde i de relativt små høringsrommene i Washington, DC.

Vil du ha en oppsummering av hva som skjedde? Les mer om hva som skjedde da James Comey fikk fortelle sin side av saken.

Noen kom heldigere ut av høringen enn andre. Her er to vinnere og fire tapere etter en av årets største må-se-opplevelser i Washington, DC:

Vinner: James Comey

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Den tidligere FBI-direktøren ble sparket 9. mai, og dette var hans første mulighet til å fortelle offentligheten om sin side av saken. Han fremsto som saklig, ydmyk og troverdig, og ble også behandlet med stor respekt av senatorene i panelet.

Comey hevder at president Trump forsøkte å presse ham til å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som ble sparket på grunn av sine bånd til Russland.

Comey hevder også at Trump krevde «lojalitet» av FBI-direktøren og at presidenten så ut til å forvente å få noe igjen for å la 56-åringen bli sittende i jobben.

Begge påstandene er skadelige for Trump, og kan til og med ha satt ham i juridisk trøbbel fordi det kan anses som et forsøk på å motarbeide rettsvesenet («obstruction of justice»).

Trumps talspersoner benekter påstandene, og dette blir dermed et spørsmål om hvem som har størst troverdighet. Comeys overbevisende høring på torsdag – og det faktum at senatorene ikke indikerte at de hadde noen grunn til å tvile på troverdigheten hans – gjør at han kommer styrket ut av seansen.

Here's the running tally of Trump falsehoods during presidency so far: 623 in 137 days https://t.co/qMybgA0D0b https://t.co/xsHfW3jXPU — Dan Eggen (@DanEggenWPost) June 8, 2017

Vinner: Flerpartisk samarbeid

Tidligere høringer i Russland-etterforskningene har ofte fremstått som rene øvelser i partipolitikk. Demokratene har forsøkt å skape et inntrykk av at Trump-administrasjonen hadde upassende kontakt med russiske myndigheter i valgkampen, mens republikanerne har brukt tiden sin til å diskutere andre temaer, spesielt hvordan så mye informasjon er blitt lekket til pressen.

Comey-høringen var annerledes. Senatorer fra begge partier stilte gode spørsmål til 56-åringen der målet virket å komme til bunns i saken.

A bright spot for our democracy: today's hearing in the Senate is a bipartisan effort to #FollowTheFactshttps://t.co/W7dzTIBT0s — Rep. Terri A. Sewell (@RepTerriSewell) June 8, 2017

Flere av de republikanske senatorene var kritiske til Comeys versjon av saken og stilte gode oppfølgingsspørsmål, men det var få forsøk på å henlede oppmerksomheten til temaer som ikke hadde noe med saken å gjøre.

I et politisk klima som er blitt svært giftig, var den tverrpolitiske enheten i Comey-høringen et sjeldent friskt pust.

Taper: Donald Trump

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Det er høyst uvanlig at en sittende president blir beskrevet – gjentatte ganger – som en løgner av en nylig avgått FBI-direktør. Men det skjedde i Comey-høringen, uten at noen gjorde mye for å motsi mannen som avla vitnemålet.

Heller ikke Paul Ryan, speaker i Representantenes hus og republikanernes viktigste leder utenom Donald Trump, klarte å forsvare presidenten på en særlig god måte.

– Trump er ikke kjent med protokoll, dette er bare nytt for ham, sa Ryan.

Paul Ryan’s takeaway on Comey’s testimony: Trump is "just new at this" https://t.co/oxzyJuNEQV — Vox (@voxdotcom) June 8, 2017

Presidentens advokat, Marc Kasowitz, uttalte etterpå at Comey burde etterforskes fordi han innrømmet å ha lekket innholdet i notater han hadde skrevet etter møtene sine med Trump. Men heller ikke dette bidro i særlig stor grad til å unngå en konklusjon om at Comey-høringen var en svært negativ episode for Donald Trump.

Det er ekstra skadelig fordi han ikke har så mye goodwill igjen i befolkningen. Et gjennomsnitt av meningsmålingene viser nå, for første gang, at under 40 prosent av amerikanerne synes at han gjør en god jobb.

Taper: The New York Times

Bebeto Matthews / AP / NTB scanpix

Amerikanske medier har produsert en lang rekke gode saker om Russland-etterforskningen som senere er blitt bekreftet, blant annet av James Comey.

Men Comey ga storavisen The New York Times en alvorlig ripe i lakken da han i høringen ga uttrykk for at en av avisens artikler fra februar, der det ble hevdet at folk i Trump-kampanjen gjentatte ganger hadde hatt kontakt med russiske etterretningsfolk i løpet av valgkampen, ikke var riktig.

– I det store og det hele var ikke den historien sann, sa Comey i høringen.

Han gikk ikke i detalj om hvilken informasjon i artikkelen som han mener ikke er riktig.

We are looking into James Comey's statements, and we will report back with more information as soon as we can. https://t.co/v9OzWbbjUP — The New York Times (@nytimes) June 8, 2017

The New York Times står fast ved at innholdet i artikkelen er sant.

– Hverken FBI eller herr Comey har sagt noe mer om hva herr Comey mener er uriktig. Skulle de tilby oss mer informasjon, vil vi ta det til vurdering, skriver avisen i en kommentar om saken.

Taper: John McCain

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Arizona-senator John McCain, som tidligere har vært en av Donald Trumps klareste kritikere – og omvendt – valgte å bruke sin tilmålte tid i høringen på å sammenligne FBIs etterforskning av Trump med FBI-etterforskningen av Hillary Clinton.

Men 80-åringen skapte stor forvirring med spørsmålene sine, noe Comey også ga uttrykk for.

Flere ganger virket det som om McCain, som på et tidspunkt omtalte den tidligere FBI-sjefen som «President Comey», blandet sammen de to etterforskningene.

Whatever you think of the questions from every other Sen on the committee, they all made sense. McCain's remarks were a departure from that. — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) June 8, 2017

McCain fikk svært mye kritikk etterpå, og flere medier beskrev en uro for senatorens helsetilstand.

80-åringen valgte å spøke vekk saken etterpå ved å si at han kanskje hadde sittet oppe for å se på baseball for lenge kvelden i forveien.

Taper: Eks-justisminister Loretta Lynch

Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Ett av republikanernes mest effektive valgkampvåpen i fjor var det faktum at Hillary Clinton var under etterforskning av FBI for å ha brukt en privat e-postserver mens hun satt som utenriksminister fra 2009–2013.

Angrepene ble forsterket etter at daværende justisminister Loretta Lynch møtte Clintons ektemann, ekspresident Bill Clinton, på en flyplass i Phoenix, Arizona i fjor sommer.

Mange mente at dette var en indikasjon på at Hillary Clinton på et vis ble beskyttet av justisministeren, noe som ville vært et eksempel på maktmisbruk.

Comey var enig i at hendelsen var svært uheldig, sa han på høringen. Ikke minst fordi Lynch hadde bedt ham om å omtale etterforskningen, som på det tidspunktet ikke var kunngjort, som en «sak» og ikke en «etterforskning».

Comey dropped intriguing leads, alongside news he spelled out: there were classified reasons to distrust Lynch and for Sessions to recuse. — Barton Gellman (@bartongellman) June 8, 2017

Møtet på flyplassen gjorde at Comey besluttet å holde en pressekonferanse der han rettet sterk kritikk mot Hillary Clinton – selv om han samtidig kunngjorde at etterforskningen i hans øyne ikke burde lede til en straffesak.

Comeys offentlige Clinton-refs hadde trolig en effekt i valgkampen. Og den skyldtes den tidligere justisministeren, ifølge den tidligere FBI-sjefen selv.