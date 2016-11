Toblerone-sjokoladen mister «fjelltopper» etter Brexit

Den tradisjonelle opprinnelig sveitsiske sjokoladen har bildet av en fjelltopp utenpå, og formen assosieres med alpene.

I den nye versjonen er dalene blitt bredere og toppene færre. Britiske sjokoladeelskere er ikke fornøyde.

Forklaringen på endringen er enkel: Etter Brexit har prisene i Storbritannia steget, inkludert prisene på ingredienser og deler. Selskaper som Apple og Microsoft er blant dem som har økt prisnivået, det samme har matvaregiganten Unilever.

For å slippe å øke prisen pr. enhet ville det amerikanske selskapet Mondelez International, som eier Toblerone, heller gjøre hver enkelt sjokolade lettere. Dermed er 400 gram blitt 360 gram, 170 gram er blitt 150 gram, skriver The Guardian.

Billigvariant

Selskapet kunne gjort den kortere, men valgte i stedet å kutte ut noen av toppene som gjør formen så gjenkjennelig etter at du har åpnet den trekantede esken. Endringen gjelder bare sjokolader som selges i britiske billigbutikker.

Den tidligere Labour-ministeren John Prescott tvitret dette tirsdag:

... og her er et av svarene han fikk:

En talskvinne for Mondelēz International sa ifølge The Guardian at prisøkningen ikke var relatert til Brexit. Men den kommer altså etter flere selskaper økte prisene som en reaksjon på at pundkursen stupte etter Brexit.

For øvrig skriver den britiske avisen også at det er en myte at formen på en Toblerone er inspirert av alpene. Opphavsmannen, sjokolademakeren Theodor Tobler, skal ha blitt inspirert av dansere i Paris som formet en pyramide som et høydepunkt i showet sitt, har Toblers sønn fortalt.

Uansett er sjokoladefansen lite fornøyde med utviklingen. «Toblerone gets more gappy, but its fans are not happy», er The Guardians tittel. Mange klager altså, men på Twitter har de det gøy:

