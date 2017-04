– Det er dette Tomahawk ble laget for, sier CNNs militærekspert, den pensjonerte offiseren Rick Francona. - De kommer rask og lavt inn og treffer målet uten at en flybesetning utsettes for fare.

Kryssermissilene ble avfyrt fra de to amerikanske destroyerne «USS Ross» og «USS Porter» som ligger øst i Middelhavet.