Tømte flyktningleir i Paris

Det bodde hovedsakelig migranter og flyktninger fra Afghanistan og Sudan i leiren, som ligger i Porte de la Chapelle nordøst i Paris.

I morgentimene tirsdag rykket om lag 350 politifolk samt et hundretall kommunalt ansatte og hjelpearbeidere inn i leiren og begynte å evakuere menneskene der og rive ned telt og skur.

MICHEL EULER/TT/NTB Scanpix

– Utgjør fare for sikkerhet og helse

Leiren ligger like ved et nytt transittmottak for asylsøkere som åpnet i fjor for å få migranter bort fra gatene. Men det nye mottaket er lite og har ikke hatt kapasitet til å ta imot det store antallet migranter som har kommet.

Mange av migrantene og asylsøkerne har derfor slått seg ned i gatene rundt.

– Disse ulovlige leirene utgjør en fare for sikkerhet og helse både for migrantene som oppholder seg der og for beboerne i området, heter det i en uttalelse fra politiet.

– Myndighetene vil ta oss med og gi oss husly. Jeg vet ikke hvor, men det skal bli fint, sier Said, som forteller at han har sovet ute på gaten i over en måned.

En lignende aksjon fant sted i november da om lag 3.800 migranter ble fjernet fra en tilsvarende leir, også det i det nordøstre Paris.

I 2016 ble den største flyktningleiren i Frankrike, den såkalte «Jungelen» i Calais, ryddet og tømt. Da bodde det anslagsvis mellom 7.000 og 10.000 mennesker i leiren.