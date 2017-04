Toppmøtet i Florida: Billig vin, Trumps styrkeoppvisning og Xis taushet

Forholdet mellom Donald Trump og Xi Jinping – verdens to mektigste menn – ser ut til å ha fått en god start etter at de møttes før helgen på Mar-a-Lago, Trumps landsted i Florida.

Presidentkandidat Trump – han som sa at «valutamanipulatoren» Kina hadde «voldtatt» Kina – ser ut til å ha blitt erstattet av en langt mer samarbeidsvillig president Trump.

Her er syv ting vi sitter igjen med etter det historiske topptreffet i Florida:

1. Bildene er viktigere enn innholdet

Alex Brandon / AP / NTB Scanpix

Bildet man husker fra dette møtet, er trolig ett av Xi og Trump, tilsynelatende alene, i uformell samtale på en gressplen utenfor Mar-a-Lago.

Ser man en video av fotoseansen, blir det tydelig hvor viktig det visuelle har vært. Trump og Xi går i en stor sirkel på gressplenen utenfor Mar-a-Lago mens oversetterne går så mange skritt bak dem at de vanskelig kan bidra til økt verbal forståelse mellom lederne. Inntrykket vi sitter igjen med er to menn som møtes for å diskutere verdensproblemer – noe begge er tjent med.

Hele poenget med toppmøtet var nettopp dette – å etablere et forhold. Trump konkluderte med at de to nå har utviklet et «vennskap». Møtet i seg selv førte ikke til noen større kunngjøringer enn at Trump har akseptert en invitasjon til Kina senere i år, men bildene sender et klart signal om at grunnsteinen er lagt i et produktivt og godt forhold.

I valgkampen beskyldte Donald Trump Kina for å «voldta USA». Som president har han endret tonen fullstendig.

2. Syria-angrepet ble en utvei

TT / NTB Scanpix

Rett etter biffmiddagen torsdag kveld fortalte Trump Xi at han nettopp hadde beordret et angrep mot en flybase i Syria for å straffe Assad-regimet for gassangrepet som drepte rundt 100 sivile syrere på tirsdag.

Det amerikanske angrepet på Assad overskygget Xi-møtet fullstendig i nyhetsbildet etterpå. For Kina, som ble fornærmet da Xis forrige besøk til USA havnet litt i skyggen av at pave Frans var i landet samtidig, var Syria-bombingen nok et tilfelle av at rampelyset ble fjernet.

Samtidig var det et gode for begge ledere – de unngikk dermed en større diskusjon om hvor få konkrete resultater møtet faktisk kunne vise til.

3. Trump viser muskler

Ved å bombe Syria viste Trump at han mente alvor da han sa at gassangrepet var uakseptabelt. Samtidig sendte han et klart signal til Xi om at USA kan komme til å ta en tydeligere rolle i spørsmålet om Nord-Koreas rakettoppskytinger og atomprøvesprengninger.

– Vi brydde oss ikke om hva de ville mene, sier en Trump-tjenestemann til The Wall Street Journal på spørsmål om Xis besøk påvirket timingen av Syria-angrepet.

Meldingen fra USA til Kina var tydelig: Ikke mess med oss.

4. Xi ble satt i en skvis

Tidligere har Kina tatt Russlands side i Syria-saken. Så sent som denne uken var kineserne tydelige i FNs sikkerhetsråd på at militære handlinger mot Syria ville være lovstridig.

Men Xi reagerte ikke offentlig på amerikanernes angrep i Syria, og USAs utenriksminister Tillerson fortalte pressen etterpå at Xi stilltiende hadde akseptert at angrepet var «nødvendig».

5. Svigersønn kan være Trumps svar på Kissinger

This photo says it all: Next to Trump's wife, Chinas top diplomat Yang Jiechi. Next to Xi's wife, Jared Kushner. No Tillerson. pic.twitter.com/VTS3ANKiUa — Isaac Stone Fish (@isaacstonefish) April 7, 2017

Jared Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, fikk ansvaret med å planlegge Xi-besøket. I forkant skal han blant annet ha søkt råd hos Henry Kissinger, som forhandlet frem det historiske møtet mellom president Nixon og Mao Zedong i Beijing in 1972.

Kushners rolle ble illustrert under middagen på torsdag. Mens Kinas utenriksminister Yiang Jiechi er plassert ved siden av førstedame Melania Trump, er det Kushner som har Peng Liyuan, Xis kone, til bords.

6. Forsto de hverandre?

Trump snakker ikke kinesisk, og Xi snakker lite engelsk. Likevel hadde de denne praten på gressplenen, og på en arbeidslunsj på fredag satt hverken Xi eller Trump med høretelefoner – i motsetning til resten av den amerikanske delegasjonen.

I diskusjonsgrupper om kinesisk politikk spørsmålet oppstått: Hvordan forsto de hverandre?

En video fra møtet viser at Xi setter inn en ørepropp, noe som kan være forklaringen der. Men ingen har sett at Trump gjorde det samme.

Aftenposten har spurt Det hvite hus om dette, uten å få svar.

7. Billig vin, høy sjarmfaktor

Left: Obama/Xi 2015 meeting dinner menu



Right: Tonight's Trump/Xi meeting menu (latter ht @w7voa) pic.twitter.com/LYdK6jYqBk — Hayes Brown (@HayesBrown) April 6, 2017

Mens Obama i 2015 serverte vin til rundt 500 kroner flasken da han mottok Xi på statsbesøk, valgte Trump mer folkelige varianter – en hvitvin til 100 kroner og en rødvin til 170 kroner for torsdagens middag på Mar-a-Lago.

Trolig ble dette oppveid, og vel så det, med en sjarmoffensiv fra Trumps barnebarn, som sang kinesiske sanger for de kinesiske gjestene under middagen.