Tradisjonelt bruker de all tid på skriften. Nå skal de berge Israels IT-industri.

Med det vil han vise sine likesinnede veien til en israelsk teknologisk industri som opplever skrikende mangel på dyktige arbeidere.

Cisco Systems, Microsoft og Alphabet er noen av selskapene som står bak Moshe Friedmans KamaTech, en nyetablert bedrift som støttes av USA og privat kapital med tanke på å få flere ultraortodokse jøder som Friedman til å engasjere seg i Israels høyteknologiske industri, en næring som er i rask vekst.

Friedman bærer den hvite skjorten, svarte dressen og svarte kippaen, hodekalotten, som er tradisjon for ultrareligiøse jøder. Han har opplevd at interessen for programmet han driver stiger raskt. Fra fem harediske (ultraortodokse) gründere som møtte opp da han lanserte bedriften i 2013, til 1000 som kom på en samling han holdt i Tel Aviv i fjor. I dag sier Friedman at det finnes minst 1600 ultraortodokse ingeniører i Israel, fra nesten null for tre år siden.

Tvil, sinne og mistenksomhet

– Folk så på meg som om jeg kom fra Mars, og de var veldig mistenksomme, sier 37-åringen og ser tilbake på den første begynnelsen i 2011.

Investorene sa at jeg manglet utdannelse, at jeg hadde hverken kunnskaper eller nettverk. Blant de ultraortodokse var folk sinte på meg. Mine foreldre ville at jeg skulle bli rabbiner.

Blant initiativene fra KamaTech er et oppstarterprogram som kalles Kangaroo, og som utplasserer ortodokse gründere hos etablerte selskaper, der de sitter sammen med de vanlige medarbeiderne og får råd om hvordan de kan starte for seg selv. Et annet opplegg byr på avanserte kurs for ultraortodokse kvinner.

Kritisk mangel på fagfolk

Teknologibedrifter i Israel investerer i ultraortodokse menn og kvinner for å lempe på mangelen på kvalifiserte programvareingeniører. Landet opplever en tilbakegang i bransjen fordi nesten 10.000 slike stillinger er ubesatt. De ultraortodokse, som ventes å utgjøre opptil 40 prosent av Israels befolkning innen 2030, er for det meste avhengig av statlig støtte for å forsørge de store familiene, ettersom mennene studerer gamle jødiske skrifter på heltid. Kvinnene gjør mye av arbeidet, for lønninger som ligger under gjennomsnittet.

– Dette er et sjeldent øyeblikk i israelsk historie, der samfunnet ser på gruppen av ultraortodokse som en ressurs, og de på sin side opplever at det israelske samfunn byr på muligheter. Det sa den jødiske filosofen Moshe Habertal under en tilstelning for KamaTech hos den amerikanske ambassadøren i desember. I Tel Aviv er noen av selskapene som samarbeider med KamaTech i ferd med å sette fart i innsatsen for å løfte de ultraortodokse opp til bedre betalte jobber.

Utvikler apper hos Google

I Googles hovedkvarter i Tel Aviv studerer 16 ultraortodokse kvinner utvikling av apper. De er utvalgt til denne oppgaven blant over 1000 likesinnede som allerede arbeider i bedriften.

Clicktale Ltd., et software-firma med 200 ansatte i Tel Aviv, lærer opp to ultraortodokse gründere som kommer fra Kangaroo-programmet. David Weinberg (29) og Israel Rosenberg (26) har grunnlagt firmaet Pareto, og bruker maskinopplæring for å utvikle personlige plattformer for netthandel. De jobber sammen med ansatte i selskapets åpne landskap og mottar informasjoner om hvordan de best kan bygge opp og utvide bedriften.

– Dette har en synergieffekt, sier Shai Rybak, som er sjef for Clicktale. – Vi lærer også av dem.

Også arabere trekkes med

Integrering er viktig, også hos Cisco i Israel, som allerede har over 120 ultraortodokse blant sine ansatte.

Zika Abzuk, som er firmaets ledende utviklingsdirektør, var med på å starte opp KamaTech sammen med Friedman, og har arbeidet med å integrere israelske arabere i denne sektoren.

– Næringslivet ligger et skritt foran myndighetene, som har gode hensikter, men driver mye langsommere, sier Abzuk.

Friedman har også ledet opprettelsen av et fond for små investeringer med tanke på å hjelpe ultraortodokse firmaer med å komme i gang innenfor Kangaroos oppstartsprogram. Han har planer om å skaffe fem millioner dollar, og har investorer som Adi Soffer Teeni fra Facebook Israel i ryggen, i tillegg til ledere fra Microsoft som bidrar med personlig kapital sammen med lokale investorer.

Pengene skal gå til selskaper som fullfører Kangaroo-programmet. Initiativet tiltrakk seg 450 kandidater som søkte på syv plasser i november, nesten dobbelt så mange som det første programmet i mai 2015.

Bryter ned stereotyper

Næringsdepartementet i Israel har øremerket en halv milliard shekel (131.000 dollar) for å oppmuntre folk i Friedmans ultraortodokse samfunn til å søke seg ut i yrkeslivet. Bidrag kan brukes både til å starte egne firmaer og til opplæring i bruk av verktøy. Det tilbys også penger til yrkesopplæring innen teknologisektoren. 136 menn meldte seg på slike kurs i fjor.

En av grunnene til Friedmans suksess er at initiativet hans er så spesielt. Gründere som er med i Kangaroo må være villige til å arbeide i sekulære og mindre religiøse omgivelser, og de fungerer som pionerer for å beviser at det ikke undergraver de ultraortodokses levemåte om de omgås folk som er mindre religiøse. Alt i alt bidrar dette til å bryte ned stereotyper på begge sider.

– Programmet er kommet til et vendepunkt, sier Friedman. – Fremtiden ligger i å integrere de underrepresenterte arabiske og ultraortodokse samfunnsgruppene, hvis barn i dag utgjør halvparten av førsteklassingene.

