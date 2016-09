Tre IS-mistenkte syrere pågrepet i Tyskland

De tre mennene, som er 17, 18 og 26 år gamle, ble pågrepet i en stor politiaksjon mot tre adresser i Schleswig-Holstein nord i Tyskland tirsdag morgen.

Ifølge tysk påtalemyndighet reiste de tre fra Syria i oktober i fjor og fant veien til Tyskland via Tyrkia og Hellas.

Den yngste av dem skal ha sluttet seg til IS i Raqqa som 16-åring og ha mottatt sprengstoffopplæring der, og alle tre mistenkes for å ha reist til Europa for å gjennomføre terroraksjoner eller for å avvente ordre om å begå slike aksjoner.

Over 200 politifolk deltok i pågripelsen av de tre, som skal ha vært i besittelse av falske pass og store pengebeløp. (©NTB)