Tre av de drepte i Stockholm er identifisert

Politiet bekrefter overfor Aftonbladet at de har hatt en aksjon i Sollentuna søndag morgen.

To personer med koblinger til den terrorsiktede 39-åringen er bragt inn til avhør.

Politiet gjennomførte lørdag kveld aksjoner både i Vårberg og på Kungsholmen. I Vårberg forteller naboer at et titalls væpnede politifolk pågrep to personer.

Politiet bekrefter overfor SVT søndag morgen at syv personer er tatt inn til avhør, i tillegg til den siktede 39-åringen.

Maja Suslin/TT / NTB scanpix

Tre av dødsofrene etter fredagens angrep er nå identifisert. Det bekrefter operasjonsleder Jonas Hysing overfor SVT. De pårørende er varslet.

Pårørende bekreftet overfor Expressen lørdag at den ene omkomne er en 11-åring som ble meldt savnet på sosiale medier etter angrepet.

11-åringen skal ha blitt påkjørt da den siktede 39-åringen kjørte ned folk på Drottninggatan med en stjålet lastebil, før han krasjet den inn i varemagasinet Åhlens City.

15 personer ble skadet under det som betegnes som et terrorangrep. 10 personer ligger fortsatt på sykehus. Fire av dem er alvorlig skadet. To er under intensivbehandling.

Markus Schreiber / TT / NTB Scanpix

Lokale myndigheter har søndag morgen begynt å rydde området i Stockholm sentrum som har vært avsperret siden fredag ettermiddag.

Folk har siden fredag strømmet til sentrum for å legge ned blomster ved et gjerde på åstedet. Nå er gjerdet så overlesset at kommunen har besluttet å flytte blomstene til Sergel-trappen ved Kulturhuset.

Klokken 14 søndag ettermiddag skal det holdes en markering på torget med musikk og taler. Arrangørene understreker at arrangementet er upolitisk, og ber folk ta med seg et lys og legge plakatene igjen hjemme.

Saken oppdateres.