Ved baren i det velrenommerte boutiquehotellet Conny’s er det avslappet stemning. Litt for avslappet.

Vi er i turistmagneten Side i Antalya, regionen som nordmenn og mange andre vesteuropeere forbinder med Tyrkia som et feriemål. Hit har hundretusener av nordmenn og millioner av europeere kommet på ferie de siste årene. Men nå har strømmen av turister fra vesteuropeiske land blitt kraftig redusert.

Solen skinner og temperaturen ligger et sted midt på tyvetallet. Det er rett og slett et ytterst behagelig sted å være. Men hos Conny’s er det stille. Det er ingen gjester på hotellet og det er lite som tyder på at det skal komme noe særlig gjester i restauranten denne kvelden heller.

Tor Arne Andreassen

Prisene på leiligheter halvert

Sesongen har ikke kommet i gang ennå, så normalt skulle det ikke være noen grunn til panikk. Men det som bekymrer de nederlandske eierne Conny og Ad Demarteau er ordreboken. Mens de tidlig i april har vært vant til å ha et 80-talls bookinger til hotellet med 12 rom, så har de nå bare 22.

I leilighetskompleksene som ligger rundt hotellet, har det normalt bodd mange utlendinger. Men mange av dem har solgt leilighetene sine, ofte til tyrkere, og i det siste til priser som ligger på halvparten av det som var normalt for et par år siden.

Og med færre utlendinger i leilighetene rundt, går det dårligere for restauranten til Conny’s.

Norske Ivar Ørnes drev restaurant i området i seks år, men måtte selge til en tyrker.

– Vi holdt vel på i ett og et halvt år for lenge. Den siste tiden drev vi med tap. Restaurantnæringen er nærmest ødelagt i den delen av Tyrkia, sier Ørnes.

Nordmennene som forsvant

Mens det tidligere var mange og hyppige direkte flyvninger til Tyrkia fra flere steder i Norge, går det nå bare et par fly i uken fra Oslo.

– De flyene som går er stappfulle, sier Toril Molund. Og flybillettene er rådyre.

Vi møter henne og en gjeng med norske Tyrkia-venner på en restaurant som ligger idyllisk til ved elven i Manavgat. De er ivrige etter å få fortalt hvor fint det er i Tyrkia og hvor meningsløst det er å frykte terror i Antalya.

Mens det riktig nok har skjedd mange terrorangrep i Tyrkia, så har ingen av dem skjedd langs kystlinjen som de utenlandske turistene flokker til.

Tendsen viste seg allerede i fjor: Nordmenn bekymret for å reise til Tyrkia.

Ingen norske vil kjøpe lenger

Men statistikken over antallet nordmenn som reiser til Antalya, er tydelig. Den raste fra 207.515 i 2014 til 85.233 i 2016. En nedgang på nesten 60 prosent.

I 2015 var nordmenn med sine 8272 eiendommer helt oppe på en fjerdeplass på statistikken over utlendinger som eier fast eiendom i Tyrkia. Nå er det knapt noen norske som kjøper noe.

– Vi har pleid å selge rundt et tyvetalls eiendommer til utlendinger i året, men i fjor solgte vi bare 2–3, sier Ingunn Can i Tyrkia Invest.

– Det er svært vanskelig å spå om hva som kommer til å skje. Situasjonen kan forverre seg politisk, noe som vil føre til ytterligere økonomiske problemer og enda lavere priser, sa Can før det ble avklart at ja-siden vant folkeavstemningen. Et resultat som altså vil gi mer makt til presidenten.

Tor Arne Andreassen

Det østlige Middelhavet taper

2017 tegner så langt til å bli et like dårlig eller enda dårligere år enn i fjor, som var et begredelig år for turistnæringen i Tyrkia. Folk som jobber i turistnæringen, er nervøse.

I likhet med turistnæringen i Egypt og Tunisia som også er blitt rammet av terror og politisk uro, så har de måttet se at turistene har søkt mot det som oppfattes som tryggere reisemål. Først og fremst Spania, men også Hellas, har hatt en eventyrlig vekst, opplyser bransjefolk til Aftenposten.

Den største skandinaviske agenten har redusert sin kapasitet til Tyrkia for 2017 med 30–35 prosent i forhold til i fjor, som altså var et dårlig år, opplyser en kilde til Aftenposten.

I den fantastiske gamlebyen i Side, som preges av de nærmere 2000 år gamle romerske ruinene, er det alltid rolig i begynnelsen av april, men nå får selgerne der knapt solgt noe.

– Jeg har ikke fått solgt noe i løpet av en uke, sier Yunus Inanc, stående foran en butikk full av fjorårets hatter og shortser. Han tør ikke kjøpe inn årets sortiment før han får en nærmere indikasjon på hvor mange turister som faktisk kommer.

Erdogans nazistprat stoppet enda flere turister

Aftenposten besøkte Antalya før folkeavstemningen om den nye grunnloven den 16. april. Alle håpet på at uansett resultat, så skulle Tyrkias forhold til flere europeiske land roe seg etter valget.

For en allerede rystet turistnæring var det ikke akkurat en fordel at president Recep Tayyip Erdogan brukte valgkampmøter til å komme med nazi-beskyldninger mot Tyskland og Nederland.

Nå foreslår Erdogan å gjeninnføre dødsstraff, et skritt som vil gjøre forholdet til Europa enda vanskeligere.

Tyskerne har lenge vært den største gruppen med tilreisende til Tyrkia og nederlenderne har også vært viktige. Flere nederlandske gjester som hadde booket rom hos Conny’s, kansellerte sine bestillinger.

De erkjenner at mange av de vesteuropeiske turistene allerede kan ha reservert en feriereise i et annet land, men håper bookingene vil strømme på etter folkeavstemningen.

– Problemet er at alle flyene nå er blitt satt til å fly til andre land, så selv om noen skulle ønske å booke en reise til Tyrkia i siste liten, så er det ikke sikkert de finner et fly, sier Ad Demarteau.

Tor Arne Andreassen

Fakta: Fakta om turisme til Tyrkia Turismen sto for litt over 12 prosent av Tyrkias BNP i 2014, ifølge World Travel and Tourism Council. Antallet utenlandske besøkende til Tyrkia sank med 30 prosent fra 2015 til 2016, fra 36 til 25 millioner besøkende. Russiske turister sluttet å komme til Tyrkia nærmest over natten i november 2015 etter at et tyrkisk fly skjøt ned et russisk jagerfly ved grensen til Syria. Putin og Erdogan er blitt venner igjen og millioner av russere og østeuropeere er ventet til Tyrkia i år. Men det vil trolig ikke kompensere for bortfallet av reisende fra resten av verden. I Antalya er 80 prosent av økonomien knyttet til turismen. Nedgangen i antallet reisende har satt et stopper for nye investeringer i Antalya. Det har vært mange konkurser i byggebransjen. Et av firmaene som bygget flest ferieboliger er nå blitt store på husbygging i Saudi-Arabia i stedet. Tyrkia var et meget populært feriemål for nordmenn, men nå velger de det vestlige Middelhavet, særlig Spania, Mallorca og Kanariøyene, og Hellas, i stedet. – Tyrkia som feriedestinasjon opplevde mange år med solid vekst og en svært god tilstrømning av turister både fra Norge og resten av Europa, men vi har de siste årene sett en om betydelig nedgang i etterspørselen etter feriereiser til Tyrkia, opplyser Sverre McSeveny-Åril, direktør for Reise Utland i NHO Virke. Han sier turoperatørene måttet tilpasse seg etterspørselen og har redusert kapasiteten.

Tor Arne Andreassen.

Kutter antallet ansatte til beinet

Ved havnen i Side sitter bartender Fuat Usanmaz og tar det med ro ved Mehmet’s bar, den eldste i Side. Han har holdt åpent hele dagen, men har bare solgt fem glass med te. Dermed har han fått inn 35 kroner. Han egen lønn er ti prosent av det igjen, 3 kroner og 50 øre. Han tjener ikke engang nok til å betale for bensinen han må bruke for å komme seg på jobb.

Om sommeren pleier han å ha minst to assistenter, men det avhenger av salget.

Slik er det i hele industrien. Hoteller, restauranter, utfluktsarrangører og alle andre kutter i antallet ansatte for å spare penger. Noen hoteller holdes stengt, delvis eller helt. I fjor mistet over en halv million mennesker arbeidet i turistnæringen, sier direktør Osman Ayik i den tyrkiske hotellføderasjonen, TÜROFED.

Flytt inn på all-inclusive og bli der

Flott plassert ved den vakre stranden i Side ligger baren og restauranten Viking Beach Club.

– Det var en nordmann som foreslo navnet, forteller innehaveren Mustafa Yesilipek, mens han byr på en kopp kaffe.

Tolken vår har røpet for ham at vi lurte på hvordan en bar kunne hete Viking Beach Club, og ha alle de nordiske flaggene vaiende utenfor utenom det norske. Da tar det ikke mange minuttene før to av de ansatte reiser et digert norsk flagg. Det får hedersplassen ved siden av det tyrkiske flagget.

Mustafa trenger ikke bekymre seg over at så mange skal ha fått med seg flagg-«tabben». Stranden er nemlig så godt som tom.

– Hva var det beste året her, spør vi.

– 1998–1999 var bra.

– Å. Hvorfor det?

– Da var det liv her. Nå tar mange inn på de store all-inclusive hotellene og går ikke ut derfra før de skal fly hjem, svarer Mustafa. – De får ikke med seg noe av kulturen her.

Og med dårlige tider så har de store hotellene presset ned prisene. Store femstjerners hotell tilbyr gjestene all-inklusive opphold for 250 kroner dagen.

– Hvordan skal vi kunne konkurrere mot det, spør Ad Demarteau hos Conny’s.