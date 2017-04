Tre dømt for direktesendt voldtekt på Facebook

De tre dømte er 18, 21 og 24 år gamle. 18-åringen ble dømt til ett års fengsel for voldtekt, mens 21-åringen fikk to år og fire måneder for voldtekt og medvirkning til voldtekt.

24-åringen, som filmet voldtekten, ble dømt til seks måneders fengsel for ærekrenkelse og medvirkning til voldtekt. Mennene er også dømt ti å betale til sammen 330.000 svenske kroner i erstatning til kvinnen.

Alle tre har nektet seg skyldige. To av dem har erkjent at de hadde samleie med kvinnen, men de fastholder at det skjedde frivillig.

Cirka 60 mennesker så den direktesendte voldtekten, og flere har vitnet om hvordan de så kvinnen bli voldtatt av to menn.

Til tross for at politiet rykket ut og stanset sendingen etter at flere ringte politiet og varslet om overgrepet, har deler av filmen ifølge aktoratet blitt spredt over hele verden og oversatt til et titall språk. De tre mennene ble pågrepet på stedet, og kvinnen, som var i 30-årene, ble tatt hånd om. Hun var kraftig beruset og påvirket av narkotika, noe som ifølge tingretten førte til at hun var i en spesielt sårbar situasjon.

I dommen framgår det også at kvinnen har måttet flytte til en beskyttet bolig etter hendelsen, og at hun har det svært vanskelig.

Sendingen skjedde i en lukket gruppe som skal ha over 60.000 medlemmer.

Det tok tid før politiet og påtalemyndighet fikk tak i hele filmen, men under rettssaken ble filmen sendt fra Facebook til de svenske etterforskerne. Dette styrket tiltalen, ifølge påtalemyndigheten.