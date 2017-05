Tre pågrepet etter terrorangrepet i Manchester

Pågripelsene skjer etter terrorangrepet mot konserten til Ariana Grande i Manchester Arena sent tirsdag kveld.

Det var utferdiget arrestordrer før pågripelsene. Alle de tre er pågrepet etter sør i Manchester, opplyser politiet på Twitter.

23-åring pågrepet tirsdag

Tidligere onsdag opplyste innenriksminister Amber Rudd at den mistenkte gjerningspersonen Salman Ramadan Abedi (22) sannsynligvis ikke handlet alene. 22-åringen ble selv drept i angrepet. Fra før av har også en 23 år gammel bekjent av den mistenkte ha blitt pågrepet. Også han ble pågrepet sør i byen Manchester.

Hvilken kobling de har til hverandre, og om de er en del av et større nettverk er ikke kjent. Den islamske staten har imidlertid påtatt seg ansvaret, men det er uklart hva de virkelig har hatt noe med angrepet å gjøre.

20 kritisk skadet

Angrepet har så langt kostet 22 menneskeliv. Onsdag ble det også kjent at 20 av de 119 skadede behandles for kritiske skader på ulike sykehus i Manchester.

Etter angrepet har britiske myndigheter høynet trusselnivået til «kritisk», som er det høyeste sikkerhetsnivået i Storbritannia.

Det innebærer blant annet at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for angrep.