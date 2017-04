Tre politibetjenter skutt i Paris – etterlyst mann pågrepet

Siste: Etterforskerne har funnet en pumpehagle og flere kniver i bilen til den mistenkte 39-åringen, som skjøt flere politifolk i Paris. Mannen skal være fransk borger, ifølge belgiske myndigheter.

IS hevder via sin propagandakanal å stå bak angrepet. Ekstremistgruppen navngir gjerningsmannen som Abu Yousif al-Belgiki – «belgieren» på arabisk.

En annen mann som var blitt etterlyst etter angrepet i Paris, skal ha overgitt seg til politiet i Belgia, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Fransk politi var blitt gjort oppmerksom på mannen, men det er for tidlig å si om han var innblandet i torsdagens angrep, ifølge det franske innenriksdepartementet.

Hovedmistenkte, som ble skutt og drept av politiet torsdag kveld, skal være identifisert som en 39 år gammel mann, bosatt i en av forstedene til Paris, sier politikilder til nyhetsbyrået AP.

Vedkommende skal, ifølge politikilder, ha blitt etterforsket for terror. .

Så sent som i februar i år ble 39-åringen pågrepet, mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk, men at han ble løslatt i mangel på gode nok bevis, opplyser politikilder til nyhetsbyrået AFP.

Han skal også være dømt for tre drapsforsøk 2005, hvorav to var rettet mot politifolk. Punktene i dommen strakte seg tilbake i 2001, da han bevæpnet med en pistol kjørte en stjålet bil som kræsjet inn i en annen bil.

Innkalt 50.000 ekstra sikkerhetsstyrker

Aftenpostens reporter Alf Ole Ask er ute i gatene i Paris i morgentimene og melder om at trafikken går som normalt. Det er rolig og masse mediefolk i gaten der angrepet skjedde.

Akkurat her er vaktholdet og politioppbudet lite synlig.

For å sikre valget søndag, er det innkalt 50.000 ekstra sikkerhetsstyrker. Kandidatene meldte natt til fredag at de tar en pause i valgkampen, men denne valgkampen skulle uansett avsluttes før helgen.

Franske medier har antatt at et angrep tett før valget vil være en fordel for Le Pen.

President Hollande har innkalt til møte i landets nasjonale sikkerhetsråd klokken 8.

Natt til fredag omtalte Frankrikes president François Hollande angrepet mot politifolkene som terrorrelatert.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB scanpix

Antiterrorpolitiet i Frankrike har besluttet å etterforske hendelsen som et mulig terrorangrep. Ifølge franske medier har politiet aksjonert mot en leilighet i Seine-et-Marne i utkanten av Paris. Dette antas å være hjemmet til gjerningsmannen.

En talsmann for det franske innenriksdepartementet sier at vitneavhør tyder på at det bare var én gjerningsmann bak det dødelige angrepet på Champs-Élysées.

Angrepet skjedde mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V.

Statsadvokat François Molins, som leder etterforskningen, sier natt til fredag at man fortsatt undersøker om det var flere angripere.

Den islamske staten hevder selv gjennom propagandanettstedet Amaq at de står bak angrepet, og de navngir en person som de hevder at utførte angrepet.

Sto rett ved politimannen

Danske Søren Ellegaard forteller at han gikk like ved politimannen som ble drept.

–Jeg gikk på Champs-Élysées da jeg hørte fem skudd fra to våpen. En betjent ved siden av meg gikk ned, det sto fire betjenter der, sier han til danske TV 2.

Selv kastet han seg ned. Mens to av politibetjentene angrep gjerningsmannen, forsvarte den siste Ellegaard.

Aftenpostens journalist Alf Ole Ask snakket torsdag kveld med et øyenvitne som skal ha filmet hendelsen. På videoen kan man høre skudd fra et automatvåpen, før man ser en sivilkledd person ligge på bakken.

– Det hele var over på 30 sekunder, sier vitnet, som ikke vil navngis.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB scanpix

PST advarte i 2014

I november 2014 offentliggjorde PST en trusselvurdering der det ble advart spesielt om en risiko for at politi, militært personell og enkelte politiske beslutningstagere kunne være spesielt utsatt for attentater utført av ekstreme islamister.

Dette var grunnen til at politiet i Norge ble bevæpnet.

IS hadde da publisert en tale der terrororganisasjonen oppfordret spesifikt til angrep på politi, militært personell, sikkerhets- og etterretningstjenester.

Norsk politi ble midlertidig bevæpnet i forbindelse med terrorangrepet i Stockholm i påsken. Samtidig oppjusterte PST trusselnivået igjen, til samme nivå som i 2014.

Tirsdag ble politiets bevæpningstillatelse inndratt.

– Noe må gjøres

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener at norsk politi bør være permanent bevæpnet.

– Først og fremst tenker jeg på dem som er rammet. Vi har nå hatt nok en brutal handling, og denne gangen er det politifolk som er drept. Nå må det foretas nøye vurdering av situasjonen. Det er åpenbart at noe må gjøres. Det påhviler våre belutningstakere et stort ansvar for befolkningen og for dem som er satt til å ivareta sikkerheten, sier Bolstad.

PST: Ikke som i 2014

Men PST mener det ikke er noen spesiell risiko for politiansatte, slik det var i 2014.

– Trussebildet gir ikke noen grunn til å si at politifolk er spesielt utpekte mål i dag. Det vi ser i Europa nå, er at terrorister den siste tiden har valgt å angripe myke, enkle mål uten å legge opp til store operasjoner, sier Martin Bernsen i PST.

Hedrer drept politimann

«Mine tanker går til familien til den drepte politimannen og slektninger til de sårede», skriver Hollande på Twitter.

«Heder til den drepte politibetjenten. Mine tanker går til hans familie. Solidaritet med de skadede kollegene og pårørende», skriver statsminister Bernard Cazeneuve på Twitter.

Paris’ borgermester, Anne Hidalgo, skriver på Twitter at en terrorist, blindet av hat, har drept en politimann og skadet to andre: