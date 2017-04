Tre politibetjenter skutt i Paris – mistenkte (39) pågrepet og løslatt i februar

SISTE: Den mistenkte som ble skutt av politiet, skal være identifisert som en 39 år gammel mann, bosatt i en av forstedene til Paris, sier politikilder til nyhetsbyrået AP.

Vedkommende skal, ifølge politikilder, ha blitt etterforsket for terror. .

Så sent som i februar i år ble 39-åringen arrestert, mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk, men at han ble løslatt i mangel på gode nok bevis, opplyser politikilder til nyhetsbyrået AFP.

Han skal også være dømt for tre drapsforsøk 2005, hvorav to var rettet mot politifolk. Punktene i dommen strakte seg tilbake i 2001, da han bevæpnet med en pistol kjørte en stjålet bil som kræsjet inn i en annen bil.

PST advarte i 2014

I november 2014 offentliggjorde PST en trusselvurdering der det ble advart spesielt om en risiko for at politi, militært personell og enkelte politiske beslutningstakere kunne være spesielt utsatt for attentater utført av ekstreme islamister.

Dette var grunnen til at politiet i Norge ble bevæpnet.

IS hadde da nylig publisert en tale der terrororganisasjonen oppfordret spesifikt til angrep på politi, militært personell, sikkerhets- og etterretningstjenester.

Norsk politi ble midlertidig bevæpnet i forbindelse med terrorangrepet i Stockholm i påsken. Tirsdag ble bevæpningstillatelsen inndratt.

Danske sto ved siden av ofrene

En dansk turist sto ved siden av politifolkene som ble angrepet på Champs-Élysées i går:

– Jeg har vært så tett på som man overhode kunne være. Jeg hørte skuddene og så den ene betjenten falle om med det samme, sier Søren Ellegaard til Ekstra Bladet.

– Det var fire betjenter der. Den ene ble som sagt skutt, de to andre ga seg i kast med gjerningsmannen og den fjerde forsvarte meg og en annen sivilist, forteller Ellegaard til dansk TV2.

Ellegaard og den andre sivilisten fikk beskjed av politiet om å legge seg ned.

President Hollande: – Terrorrelatert

Natt til torsdag omtaler Frankrikes president François Hollande angrepet mot politifolkene som terrorrelatert.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB scanpix

Antiterrorpolitiet i Frankrike har besluttet å etterforske hendelsen som et mulig terrorangrep. Ifølge franske medier har politiet aksjonert mot en leilighet i Seine-et-Marne i utkanten av Paris. Dette antas å være hjemmet til gjerningsmannen.

En talsmann for det franske innenriksdepartementet sier at vitneavhør tyder på at det bare var én gjerningsmann bak det dødelige angrepet på Champs-Élysées.

Statsadvokat François Molins, som leder etterforskningen, sier natt til fredag at man fortsatt undersøker om det var flere angripere.

IS tar på seg skylden

Mannen som utførte angrepet ble selv skutt og drept. To politikilder opplyser til nyhetsbyrået AP at han skal ha blitt etterforsket som en ekstremist, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Nyhetsbyrået Reuters siterer en politikilde på at den mistenkte gjerningspersonen skal være kjent av politiet fra før.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB scanpix

Den islamske staten hevder selv gjennom propagandanettstedet Amaq at de står bak angrepet, og de navngir en person som de hevder at utførte angrepet.

Hedrer drept politimann

«Mine tanker går til familien til den drepte politimannen og slektninger til de sårede», skriver Hollande på Twitter.

«Heder til den drepte politibetjenten. Mine tanker går til hans familie. Solidaritet med de skadede kollegene og pårørende», skriver statsminister Bernard Cazeneuve på Twitter.

Paris’ borgermester, Anne Hidalgo, skriver på Twitter at en terrorist, blindet av hat, har drept en politimann og skadet to andre:

TV-kanalen BFMTV melder at den ene av de tre politifolkene ble skutt i en parkert patruljebil mens to andre ble beskutt da de var til fots på fortauet.

– Over på 30 sekunder

Aftenpostens journalist Alf Ole Ask er i Paris og har snakket med et øyenvitne som skal ha filmet hendelsen. På videoen kan man høre skudd fra et automatvåpen, før man ser en sivilkledd person ligge på bakken.

– Det hele var over på 30 sekunder, sier vitnet, som ikke vil navngis.

Ask opplyser at flere metrostasjoner er stengt og at det er store politistyrker til stede. Han beskriver stemningen i området som nervøs, og forteller at politiet evakuerer restauranter i området.

– Hele den øverste delen av Champs-Élysées, rundt Triumfbuen, er sperret av, opplyser Ask. Også en rekke sidegater er stengt.

Ba folk komme seg unna området

På Twitter ba politiet folk holde seg unna området rundt den lange hovedgaten. De opplyste at det pågikk en større sikkerhetsoperasjon i området.

Ifølge Le Parisen fant hendelsen sted mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V.

Hendelsen skjer bare dager før den første runden i det franske presidentvalget. Sikkerheten og faren for terrorangrep har vært et sentralt tema i forbindelse med valget.