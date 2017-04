Tre politibetjenter skutt i sentrum av Paris

Saken oppdateres.

Det bekrefter det franske innenriksdepartementet ved 22.30-tiden torsdag.

«Heder til den drepte politibetjenten. Mine tanker går til hans familie. Solidaritet med de skadede kollegene og pårørende», skriver statsminister Bernard Cazeneuve på Twitter.

Det kommer motstridende meldinger om hva som var motivet for angrepet, men Reuters siterer en politikilde på at den mistenkte gjerningspersonen skal være kjent av politiet fra før.

Aftenpostens journalist Alf Ole Ask er i Paris og har snakket med et øyenvitne som skal ha filmet hendelsen. På videoen kan man høre automatild, før man kan se en sivilkledd person ligge på bakken.

– Det hele var over på 30 sekunder, sier vitnet, som ikke vil navngis.

Enkelte medier skriver at politiet omtaler hendelsen som en mulig terrorhandling, samtidig melder Reuters at tre politikilder opplyser at det kan ha vært et ransforsøk.

Det franske nyhetsbyrået AFP melder at antiterror-påtalemyndigheten etterforsker hendelsen som et mulig terrorangrep.

Ask opplyser at flere metrostasjoner er stengt og at det er store politistyrker tilstede. Han beskriver stemningen i området som nervøs, og forteller at politiet evakuerer restauranter i området.

– Hele den øverste delen av Champs-Elysées, rundt Triumfbuen, er sperret av, opplyser Ask. Også en rekke sidegater er stengt.

På Twitter ber politiet folk holde seg unna området rundt den lange hovedgaten. De opplyser at det pågår en større sikkerhetsoperasjon i området. Ifølge Le Parisen fant hendelsen sted mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V.

Hendelsen skjer bare dager før den første runden i det franske presidentvalget. Sikkerheten og faren for terrorangrep har vært et sentralt tema i forbindelse med valget.