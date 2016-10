Tre politifolk skutt i USA - to døde

Hendelsen ført til en stor politiutrykning, ifølge Los Angeles Times.

Den mistenkte er ikke pågrepet og det pågår en omfattende politiaksjon for å finne ham.

Det var de to politibetjentene Jose Vega, en veteran med 35 års tjeneste i politiet, og 27 år gamle Lesley Zerebny som ble drept.

Vitner opplyser til lokale medier at de hørte 10–20 skudd, skriver The Guardian, som også melder at politiet rykket ut i forbindelse med «husbråk» da skytingen skjedde.

Tilstanden til den sårede politibetjenten er ikke kjent.

«Husbråk»

– Det var en vanlig melding om husbråk, og han bestemte seg for å åpne døren og skyte mot noen av lovens håndhevere, sier en beveget politisjef Bryan Reyes.

Han sier at de to politibetjentene sto i nærheten av ytterdøren i huset og snakket med den mistenkte gjerningsmannen.

– De prøvde å forhandle med den mistenkte for å få ham til å overgi seg, da han plutselig skjøt dem, sier politisjefen.

Politiet i Palm Springs / NTB Scanpix